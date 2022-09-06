Çarpışan 2 Araç 150 Metre Sürüklendi: 2 Ölü, 2 Ağır Yaralı (2)

Çarpışan 2 Araç 150 Metre Sürüklendi: 2 Ölü, 2 Ağır Yaralı (2)

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otomobilin aynı yöne giden kamyonete çarptığı kazada otomobil sürücüsü Yunus Emre Çakmak da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTI

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otomobilin aynı yöne giden kamyonete çarptığı kazada otomobil sürücüsü Yunus Emre Çakmak da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Tedavileri süren Berat ve Ömer Uğur kardeşlerin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Bu arada, kazada yaşamını yitiren Vedat Uğur, Yalova'nın Seyrantepe Mahallesi'nde öğle kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Vedat Uğur'un kardeşleri Berat ve Ömer ile pazarcılık yaparak geçimini sağladığı ifade edildi. (DHA)

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Çarpışan 2 Araç 150 Metre Sürüklendi: 2 Ölü, 2 Ağır Yaralı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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