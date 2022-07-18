Çarpışan İki Tır'dan Birinin Kupası Koptu

Çarpışan İki Tır'dan Birinin Kupası Koptu

ERZİNCAN'da iki TIR'ın çarpışması sonucu sürücüler yaralanırken, kaza sırasında TIR'lardan birinin kupası koptu.

Muzaffer KOŞAN / ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da iki TIR'ın çarpışması sonucu sürücüler yaralanırken, kaza sırasında TIR'lardan birinin kupası koptu. Şarampole devrilen diğer TIR ise elektrik direğine çarparak durabildi.

Kaza, Erzincan Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Mehmet Ali Işık idaresindeki 24 EU 289 plakalı TIR, Organize Sanayi Bölgesindeki kavşaktan Tercan istikametine dönüş yapmak istediği esnada, aynı istikamete seyir halinde olan Nedim Kösen yönetimindeki OH 397 RM yabancı plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Kösen'in kullandığı TIR'ın kupası koparak yola savruldu. Mehmet Ali Işık yönetimindeki TIR ise şarampole devrilip aydınlatma direğine çarparak durabildi. Yaralanan sürücüler Mehmet Ali Işık (56) ve Nedim Kösen (37) ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Nedim Kösen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza yüzünden aksayan ulaşım, araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü. (DHA)

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Çarpışan İki Tır'dan Birinin Kupası Koptu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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