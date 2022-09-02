Çay Bahçesindeki Yangın Pazar Yerine Sıçramadan Söndürüldü

Nurettin ARKAN/ ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde çay bahçesinde yangın çıktı. Yangın yakındaki pazar yerine sıçramadan, yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

İlçe merkezinde halk arasında "Kavağın dibi" olarak bilinen ve mülkiyeti Sütçüler Belediyesi'ne ait olan çay bahçesinin sosyal tesisinin 2'nci katında saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Cuma günleri halk pazarının kurulması nedeniyle kalabalık olan meydanda, alevler nedeniyle tedirginlik yaşandı. Duman bulutunun gökyüzünü kapladığı yangına Sütçüler Belediyesi'nin itfaiye araçlarıyla müdahale edildi. Yangın bölge halkının da yardımıyla, yaklaşık 1 saatte, pazar yerine ulaşmadan söndürüldü. Çıkış nedeni araştırılan yangınla ilgili işletmeci ve yetkilinin ifadelerine başvurulacağı öğrenildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı