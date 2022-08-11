Çay Hasadında, Teleferik Sepetinin Çarpmasıyla Yaralandı

Çay Hasadında, Teleferik Sepetinin Çarpmasıyla Yaralandı

RİZE'de, çay bahçesinde hasat yapan Hakif Yılmaz, yakınından geçen çay yüklü ilkel teleferiğin sepetinin çarpması sonucu sırtından yaralandı.

Arzu ERBAŞ/ RİZE, (DHA)- RİZE'de, çay bahçesinde hasat yapan Hakif Yılmaz, yakınından geçen çay yüklü ilkel teleferiğin sepetinin çarpması sonucu sırtından yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde, Kalkandere ilçesi Yolbaşı köyünde meydana geldi. Mine Aksu, çay bahçesinde hasat yapan Hakif Yılmaz'ı fark etmeyerek, çay yüklü ilkel teleferiği çalıştırdı. Teleferik sepetinin demir kısmı yakınından geçtiği sırada Yılmaz, sırtına çarpması sonucu yaralandı. Çay bahçesindekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bahçeye ulaşan AFAD ekipleri, Yılmaz'ı sedyeyle 200 metre yola taşıyarak ambulansa teslim etti. Yılmaz, ilk müdahalesi sonrası kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Çay Hasadında, Teleferik Sepetinin Çarpmasıyla Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Halterde Endonezya Şampiyon Oldu
Halterde Endonezya Şampiyon Oldu
Küresel Salgınla Olgunlaşan Mimari Trendler Kalıcılık Kazandı
Küresel Salgınla Olgunlaşan Mimari Trendler Kalıcılık Kazandı
Baba Ve 2 Oğlu, Evlerinin Önünde Otururken Silahlı Saldırıda Yaralandı
Baba Ve 2 Oğlu, Evlerinin Önünde Otururken Silahlı Saldırıda Yaralandı
Zelenski: Marhanets’e Düzenlenen Saldırıda 13 Kişi Hayatını Kaybetti
Zelenski: Marhanets’e Düzenlenen Saldırıda 13 Kişi Hayatını Kaybetti
Sevgilisinin Sokak Ortasında Vurduğu Gül, Ağır Yaralı
Sevgilisinin Sokak Ortasında Vurduğu Gül, Ağır Yaralı
'dolandırıcılarla Fotoğraf' Cinayeti Sanıklarına Müebbet Hapis İstemi
'dolandırıcılarla Fotoğraf' Cinayeti Sanıklarına Müebbet Hapis İstemi
Ağabeyini Kaybettiği Kazada Bu Kez Tutuklama Çıktı, 'huzurla Uyudum' Dedi
Ağabeyini Kaybettiği Kazada Bu Kez Tutuklama Çıktı, 'huzurla Uyudum' Dedi