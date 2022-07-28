Çay Ocağında Oturan Husumetlisini Bıçakladığı Anlar Kamerada

Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)- MALATYA'da Burak B., çay ocağında oturduğu sırada husumetlisi Hüseyin G. tarafından bıçakla yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Üçbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir çay ocağı önünde oturan Burak B., yanına yanaşan husumetlisi Hüseyin G.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. İki bıçak darbesiyle yaralanan Burak B., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan Hüseyin G. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede tedavisi süren Burak B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hüseyin G.'nin çay ocağı önünde oturan Burak B.'yi bıçaklaması ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı