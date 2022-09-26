'çekiçli' Cinayet Kamerada

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'da, 5 yıldızlı otelde tartıştığı babası Pavel Stepanov'u (62) çekiçle başına vurup, telle boğarak öldüren, annesi Tatiana Stepanov'u (64) da aynı şekilde ağır yaralayıp kaçtıktan sonra yakalanan Dmitry Stepanov'un (37), cinayet anının görüntüsü ortaya çıktı.

Manavgat ilçesi, Çolaklı Mahallesi'nde 5 yıldızlı otelde tatil yapan Dmitry Stepanov, 17 Eylül Cumartesi gecesi bilinmeyen nedenle annesi Tatiana Stepanov ve babası Pavel Stepanov ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Stepanov, çekiçle saldırdığı babasını öldürdü, annesini ağır yaraladı.

YASTIĞIN ALTINA SAKLAMIŞ

Dmitry Stepanov'un anne ve babasıyla bulunduğu odada yüksek sesli müzik açtığı, ardından video kamerayla odayı kaydetmeye başladığı belirlendi. Dmitry Stepanov'un eline geçirdiği çekiçle babasının ve annesinin başlarına ve vücudunun değişik yerlerine defalarca vurduğu, en sonunda her ikisinin de boğazını telle sıktığı tespit edildi. İşlediği cinayeti ayrıntılı şekilde video kaydına alıp sosyal medyada yayınlayan Stepanov'un, elini yüzünü yıkayıp, sakin bir şekilde odadan çıkıp otelden yaya ayrıldığı belirlendi. Stepanov'un videosunun, şikayet üzerine sosyal medya sitesi tarafından yayından kaldırıldığı kaydedildi.

İTİRAF VİDEOSU PAYLAŞMIŞTI

Çekici sakladığı yastığın altından alan Stepanov'un, babasına defalarca vurduğu anları kaydettiği görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde Stepanov'un babasını çekiçle defalarca vurup bayılttığı, koli bandı ile ağzını bağlayıp tel ile boğarak öldürdüğü anlar, görüntülere anbean yansıdı. İşlediği cinayetin ardından Antalya'nın Kepez ilçesinde yakalanıp Manavgat'a getirilen ve çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanan Dmitry Stepanov, bir kafede cinayeti neden işlediğini anlattığı itiraf videosu çekerek sosyal medya sitesinde "cinayet itirafı" diye paylaşmıştı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı