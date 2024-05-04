Çekmeköy Belediyesi’nin Akp'den Chp'ye Geçmesiyle Çocuk Parkı Akaryakıt İstasyonu Olmaktan Kurtuldu

Çekmeköy'de AKP'li belediye başkanı döneminde, çocuk parkının vatandaşların karşı çıkmasına rağmen imara açılarak akaryakıt istasyonuna dönüştürülme projesi, belediyenin CHP'ye geçmesiyle son buldu. CHP'li Çekmeköy Belediyesi'nin nisan ayı olağanüstü meclis toplantısında oy çokluğu ile alınan kararla, benzin istasyonu yapılmak istenen parkın yeşil alan ve deprem toplanma bölgesi olarak kalmasına karar verildi.

(İSTANBUL) - Çekmeköy'de AKP'li belediye başkanı döneminde, çocuk parkının vatandaşların karşı çıkmasına rağmen imara açılarak akaryakıt istasyonuna dönüştürülme projesi, belediyenin CHP'ye geçmesiyle son buldu. CHP'li Çekmeköy Belediyesi'nin nisan ayı olağanüstü meclis toplantısında oy çokluğu ile alınan kararla, benzin istasyonu yapılmak istenen parkın yeşil alan ve deprem toplanma bölgesi olarak kalmasına karar verildi.

İstanbul Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi Fiba Life Sitesi önündeki 3.580 ve 3.581 parseller üzerinde yer alan Ord. Prof. Zeki Velidi Togan Parkı'nın dönemin AKP'li Çekmeköy Belediyesi tarafından, vatandaşların tepkilerine rağmen parkın imara açılarak akaryakıt istasyonu yapılmasına karar verilmiş, bu karar İBB Meclisi’nin 2020 Ekim ayı toplantısında da tartışmalara yol açmış ancak AKP-MHP grubunun oyları ile kabul edilmişti. Bunun üzerine hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem de Çekmeköylü vatandaşlar adına açılan davalarda ‘iptal’ kararları verilmişti. Site sakinlerinin açtığı davada da idare mahkemesi, yürütmenin durdurulması yönünde karar vermiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi’ne yapılan istinaf başvurusu da oy birliği ile ‘kesin karar’ olarak reddedilmişti. Tüm bu gelişmelere rağmen parkı akaryakıt istasyonu yapmak isteyen dönemin AKP'li Çekmeköy Belediyesi önceki dönem yönetimi istinafa giderek ısrarını sürdürmüştü.

BELEDİYE CHP'YE GEÇTİ, ÇOCUK PARKI AKARYAKIT İSTASYONU OLMAKTAN KURTULDU

31 Mart yerel seçimlerin ardından CHP yönetimine geçen Çekmeköy Belediyesi, parka akaryakıt istasyonu yapılmasına ‘dur’ dedi. Belediyenin ilgili mahkeme kararlarına yönelik istinafa gitmesinden feragat eden Çekmeköy Belediye Meclisi, benzin istasyonu yapılmak istenen parkın yeşil alan ve deprem toplanma bölgesi olarak kalmasına oy çokluğu ile karar verdi. AKP'li meclis üyelerinin belediyeye gelir getirici bir proje olarak arkasında durup savundukları parka benzin istasyonu planı CHP’li üyelerin oyuyla rededilerek Çekmeköy’ün gündeminden tamamen kaldırıldı. Oy çokluğu ile alınan meclis kararıyla Fiba Life Sitesi önündeki çocuk parkının ranta kurban edilmesinin önüne geçildi.

BAŞKAN ÇERKEZ: ÇOCUKLARIMIZ KAZANDI

Kararla ilgili açıklama yapan Çekmeköy Belediye Başkanı CHP'li Orhan Çerkez, "Komşularımız ve çocuklarımız kazandı. 31 Mart Seçimlerinden bir hafta önce Madenler Meydanı'nda size söz vermiştim. Çekmeköy'ün geleceğini inşa etmek, çocuklarımıza daha güzel, yeşil bir ilçe bırakmak için çalışacağım. Parkların, yeşil alanların ranta açılması utancına son vereceğim. Meclisimizde oy çokluğuyla aldığımız kararla birlikte Ord. Prof. Zeki Velidi Togan Park’ı çocuklarımızın güvenli oyun alanı olacak. Aldığımız kararla birlikte bir avuç rantçının değil Çekmeköy'lü çocuklarımızın kazandığını büyük bir mutlulukla belirtmek istiyorum” dedi.

VATANDAŞLAR KARARDAN MUTLU

Park kararıyla ilgili konuşan vatandaş Hayriye Kaya da “Yapılmaması hepimiz için daha iyi oldu. Gelip yürüyüş yapıyoruz, yeşil alanımız var. Çoluğumuz çocuğumuz eğleniyor. Yani buraya benzinlik yapılsa bizim için iyi olmaz, kötü olurdu. Mutlu oldum çok sevindim. Torunlarımızın ellerinden tutup getirip burada gezdiriyoruz, temiz hava alıyoruz. Yani sıkıldık betonun arasında dura dura. Deprem olsa sığınacak bir yerimiz yok. Hiç değilse gelir buralara sığınırız. Hiçbir yer kalmadı çevremiz doldu. Karara çok mutlu oldum” dedi.

Parkta sıkça oyun oynadığını belirten çocuklardan biri olan Rabia Nur Bozkurt ise “Parkı çok seviyoruz. Annemiz babamızla geliyoruz. Arkadaşlarımızla gelip oyun oynuyor piknik yapıyoruz. Çevremize güzel bakıyoruz. Benzinlik yapılmaması bizi çok mutlu etti“ diye konuştu.

KARAR SONRASI PARKTA BAKIM ÇALIŞMASI YAPILDI

Alınan meclis kararının ardından belediye ekipleri, vatandaşların parkta keyifli vakit geçirebilmesi için oyun gruplarında bakım onarım çalışmaları yaptı. Parktaki çimleri kısaltan ekipler, genel temizlik ve oturma banklarının monte çalışmalarını da tamamladı.

YURTTAŞLAR EYLEM YAPMIŞTI

Geçtiğimiz yıllarda Çekmeköylü vatandaşlar ve çocuklar benzin istasyonuna çevrilmek istenen park önünde eylem yapmış tepkilerini ortaya koymuştu. Eyleme dönemin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katılarak vatandaşlara destek vermişti.

Anka Haber Ajansı