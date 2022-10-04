Çekmeköy'de Gecekondu Alev Alev Yandı

Çekmeköy'de Gecekondu Alev Alev Yandı

ÇEKMEKÖY'de bir gecekondu alev alev yandı. Çevrede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ozan URAL/ İSTANBUL ,(DHA)- ÇEKMEKÖY'de bir gecekondu alev alev yandı. Çevrede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 02.30 sıralarında Nişantepe Mahallesi Toprak Sokak'ta bulunan gecekonduda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan alevler, kısa sürede gecekonduyu sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gecekondudaki alevlere müdahale eden itfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürdü. Çevrede korkuya neden olan yangının ardından gecekondu kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.(DHA)

(FOTOĞRAF)

Çekmeköy'de Gecekondu Alev Alev Yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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