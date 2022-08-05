Çekmeköy'de Hafriyat Kamyonu Devrildi: Kaza Anı Kamerada-1
ÇEKMEKÖY Şile Otoyolu'nda moloz yüklü hafriyat kamyonu Şile istikametine giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Murat SOLAK / İSTANBUL (DHA)- ÇEKMEKÖY Şile Otoyolu'nda moloz yüklü hafriyat kamyonu Şile istikametine giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada şoför yaralanırken, kamyonda bununan molozlar yola saçılarak Çekmeköy istikametini trafiğe kapattı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Görüntü dökümü:
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(Güvenlik kamerası)
-Kaza anı
(Aktüel)
-hafriyat kamyonundan görüntü
-Yola dökülen molozlar
-Ambulansın gelişi
-Polisin inceleme yapması
-Genel ve detay görüntüler
Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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