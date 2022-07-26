Çekmeköy'de Mesire Alanında Denetim

Çekmeköy'de Mesire Alanında Denetim

ÇEKMEKÖY Reşadiye mesire alanında orman yangınlarını önlemek maksadıyla denetim yapıldı.

Murat KORKMAZ/İSTANBUL(DHA)-ÇEKMEKÖY Reşadiye mesire alanında orman yangınlarını önlemek maksadıyla denetim yapıldı.

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reşadiye mesire alanında denetim yaptı. Orman yangınının önüne geçebilmek maksadıyla yapılan denetimlerde piknik yapılan alanlar kontrol edildi. Motosikletli Yunus ekipleri de piknik yapılan yerler ve orman yakınlarında ateş yakılıp yakılmadığını kontrol etti. Mesire alanının girişinde ise "Reşadiye mesire alanı geçici kapalıdır" yazılı afiş asıldığı görüldü. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Çekmeköy'de Mesire Alanında Denetim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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