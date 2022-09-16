Çekmeköy'de Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Çekmeköy'de Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

ÇEKMEKÖY'de, park halinde bulunan otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ÇAĞRI ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)-ÇEKMEKÖY'de, park halinde bulunan otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının ardından otomobil kullanılamaz hale geldi.

Gece saatlerinde, Çekmeköy Ekşioğlu mahallesi Dere caddesinde bulunan bir tamirhanenin önünde park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, önce otomobilin arkasında, park halinde bulunan minibüse, ardından da tamirhaneye sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale gelirken, minibüs ve tamirhanede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.(DHA)

Çekmeköy'de Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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