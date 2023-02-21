Celal Şengör, Hatay'da meydana gelebilecek depremler için uyarmıştı: 'Hazırlıklı olmalıyız'

Celal Şengör, Hatay'da meydana gelebilecek depremler için uyarmıştı: 'Hazırlıklı olmalıyız'

Hatay, Samandağ'da dün akşam meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından gözler Prof. Dr. Celal Şengör'e çevrildi. Şengör, bir hafta önce yaptığı açıklamada, bölgede 6 şiddetinde bir depremin meydana gelebileceğini söylemişti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük yıkıma uğrayan Hatay’da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. İki büyük depremin ardından 5.2'lik iki deprem daha meydana geldi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Bazı binalar yıkıldı, enkaz altında kalanlar var" açıklamasında bulundu.

Korkutan depremlerin ardından, jeolog Celal Şengör'ün daha önce yaptığı uyarılar yeniden gündem oldu.

Celal Şengör'ün depremin olabileceğini daha önceden haber verdiği anlara ait videoda, "Bölgede 6 şiddetinde bir deprem meydana gelebilir. Büyük depremlerden sonra böyle artçı depremler olur. Hazırlıklı olmalıyız" dediği görüldü.

Kaynak: medyafaresi.com

Gündem
Borçlar ertelenecek denilmişti! Depremzedenin hesapları 'vergi borcu' nedeniyle bloke edildi
Borçlar ertelenecek denilmişti! Depremzedenin hesapları 'vergi borcu' nedeniyle bloke edildi
Ahmet Ercan'dan Hatay depremi sonrası dikkat çeken açıklama: Lütfen hepsini yıkın...
Ahmet Ercan'dan Hatay depremi sonrası dikkat çeken açıklama: Lütfen hepsini yıkın...
Okan Gaytancıoğlu'ndan Fsru Limanı’na Tepki: “Yapmayın Dedik, Dinletemedik. Her Şeye Rağmen Yaptılar”
Okan Gaytancıoğlu'ndan Fsru Limanı’na Tepki: “Yapmayın Dedik, Dinletemedik. Her Şeye Rağmen Yaptılar”
Ankara’da Depremzede Çocuklar İçin Moral Etkinliği
Ankara’da Depremzede Çocuklar İçin Moral Etkinliği
Erdoğan: Gaziantep’te 37 Bin 645 Bölümden Oluşan 16 Bin 211 Bina Yıkık, Acil Yıkılacak Ve Ağır Hasarlı
Erdoğan: Gaziantep’te 37 Bin 645 Bölümden Oluşan 16 Bin 211 Bina Yıkık, Acil Yıkılacak Ve Ağır Hasarlı
Erkan Baş: "Yurttaşlara Verecek Çadırımız Yok, Ama Tayyip Erdoğan’ın Sarayları Var. İtibarınız Batsın"
Erkan Baş: "Yurttaşlara Verecek Çadırımız Yok, Ama Tayyip Erdoğan’ın Sarayları Var. İtibarınız Batsın"
Erdoğan: Kentsel Dönüşüm Olmazsa Olmazdır. İşte Onun Bedellerini Ödüyoruz
Erdoğan: Kentsel Dönüşüm Olmazsa Olmazdır. İşte Onun Bedellerini Ödüyoruz