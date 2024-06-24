Çelik'ten Şimşek-karatepe Görüşmesi Açıklaması: "Herkes Öneri Getirebilir, Gündemine Hakim Bir Hükümet Var"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'nin görüşmesine ilişkin "Onlar bir açıklama yapmışlar, 'Biz işte öneri getirdik ama çok kabul görmedi' diye. Herkes öneri getirebilir, herkes önerisini sunabilir. Sonuçta gündemine hakim bir hükümet var" açıklaması yaptı.

(ANKARA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'nin görüşmesine ilişkin "Onlar bir açıklama yapmışlar, "Biz işte öneri getirdik ama çok kabul görmedi" diye. Herkes öneri getirebilir, herkes önerisini sunabilir. Sonuçta gündemine hakim bir hükümet var" açıklaması yaptı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Çelik, basın toplantısı düzenledi. Çelik özetle şunları kaydetti:

"Bölgede teröristan kurulmasına müsaade etmemiz söz konusu olmayacaktır"

"Suriye'nin kuzeyindeki aktiviteleri, birtakım terörist faaliyetleri çok yakından takip ettiğimizi ifade etmek isterim. Burada Suriye PKK'sı olan PYD/YPG unsurlarının bir yerel seçim gerçekleştirme arayışı vardı. Buna biz şiddetle karşı çıkmıştık. Halen de ertelenen yerel seçimin tekrar gerçekleştirilmesi yönünde çeşitli arayışların olduğunu görüyoruz. Bunlara karşı sert ve net tutumumuzu sürdüreceğimizi ifade etmek isterim. Burada DEAŞ ile mücadele adı altında bir terör örgütünün orada yaptığı faaliyetleri dünyaya demokrasi diye pazarlaması hiçbir şekilde kabul edilemez.

Bölgede hiçbir şekilde bir teröristan kurulmasına, burnumuzun dibinde yeni bir geçmişte yaşanan acıları, Afganistan'da yaşanan acıları yaşatacak birtakım gelişmelerin oluşmasına hiçbir şekilde müsaade etmemiz söz konusu olmayacaktır.

"Çeşitli şekillerde sızan açıklamaların çoğu spekülatiftir"

Çeşitli şekillerde sosyal medyaya ya da başka yerlere sızan "şuraya da vergi gelecek', "buraya da vergi gelecek" gibisinden açıklamaların çoğu spekülatiftir. Bunlar vatandaşımıza yük getirmek için vergi adaletsizliğinin söz konusu olduğu yerlerde vergi adaletinin sağlanması için yapılan çalışmalardır.

Türk-Yunan iş birliği çerçevesinde bir ilke imza atıldı. AGİT'e ortak aday gösterilmesi söz konusu oldu. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği'ne büyükelçi sayın Feridun Sinirlioğlu, AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofis Direktörlüğü'ne ise Yunan diplomat Mania Telalian aday gösterildi. Bu ortak bir tutum olarak bildirildi. Bu da son zamanlarda gelişen bir diyalogun neticesi olarak ortaya çıkmıştır.

İsrail hapishanelerinde esirlerin yaşadığı felaketin çok vahim boyutlara ulaştığı görüldü. İspanya, İrlanda, Norveç, Slovenya gibi Ermenistan da Filistin devletini tanıma kararı aldı. Bundan da memnuniyet duyduk.

Lübnan ve civarındaki yoğunlaşma, burada ateşin yükselmesi maalesef bu noktada daha ciddi ve yakın bir tehditle karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir. Sunulan barış planlarına Hamas olumlu yaklaşırken esasında Netanyahu tarafı buna olumlu yaklaşmıyor. "Sonuna kadar burada Hamas'ı bitirinceye kadar bu soykırım siyasetine devam edeceğiz" diyor.

Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Temmuz'un başında belediye başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştireceğiz, oraya da katılacaklar. AK Parti Genel Merkezi olarak belediye başkanlarımızla birlikte olacağız."

"Özgüvenli bir hükümeti sahibiz"

Çelik açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'nin görüşmesini sorması üzerine Çelik şu yanıtı verdi:

"Özgüvenli bir hükümete sahibiz. Ekonomi konusunda uyguladığımız Orta Vadeli Program da bu çerçevede hem Türkiye'nin doğru kazanımlar elde etmesi için hem de dünyaya Türkiye ekonomisiyle ilgili doğru mesajlar verilmesi ve doğru sonuçlara ulaşılması için gereken sonuçları üretiyor. Bununla ilgili bilgi almak isteyen olursa tabii ki Bakanlarımız bu bilgileri verirler.

Bakanımız Şimşek bey, basına kulis olarak verilen konularda hükümet olarak ne yaptığımızı, hangi adımları attığımızı, hangi sonuçları ürettiğimizi hem Türkiye'nin geçmişteki uygulamalarıyla mukayeseli bir biçimde hem de dünya örnekleriyle mukayeseli bir biçimde paylaşmış oldu. Onlar bir açıklama yapmışlar, "Biz işte öneri getirdik ama çok kabul görmedi" diye. Herkes öneri getirebilir, herkes önerisini sunabilir. Sonuçta gündemine hakim bir hükümet var. Türkiye'de çok uzun yıllardır ekonomi konusunda, dış politikada, iç politikada, sosyal alanda büyük devrimlere imza atmış kadrolarımız var. Ekonomi yönetimimiz ne yaptığını biliyor ve öngördükleri takvim kusursuz bir şekilde işliyor ve sonuçlara daha iyi neticeler elde ederek ulaşıyorlar. Bu şekilde devam edecek. Meclis'te grubu bulunan partilerden Bakanlarımızdan bilgi almak isteyen olursa onlara, muhalefet partilerine gereken bilgiler veriliyor.

Mehmet bey ekonomi vizyonumuzu talep üzerine paylaşmış oldu. Bundan sonrasında da politikalarımıza güçlü bir şekilde, güçlü sonuçlar üreterek devam edeceğiz."

"Son kararların verileceği toplantılar yapılmadı"

Sözcü Çelik, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 3 bin liraya çıkarılmasını teklif ettiği yurt dışı çıkış harcına dair soru üzerine Çelik, "Konuşulan her şey bir taslak düzeyinde yazılır, yani "1 lira olsun'dan "10 lira olsun'a kadar yazılır ama son karar verilene kadar bunların hiçbiri geçerli değildir. Dolayısıyla son kararların verileceği toplantılar yapılmadı" ifadelerini kullandı.

AK Parti'deki değişim sürecine ilişkin Çelik, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Teşkilat başkanlığımız çeşitli çalışmalar yapıyor. Sadece seçim sonuçları bağlamında değil, birçok konu açısından. Örneğin bazen bir yerde başarılı olunsa bile bir değişim gerçekleşebilir. O ilin sosyolojisini daha çok kucaklamak bakımından bu söz konusu olabilir.

Bunları bayrak yarışı çerçevesinde değerlendirmek lazım. Şu andaki gündemde şu var, vekâletle idare edilen illerimiz vardı. Vekaletle idare edilen illerimize asaleten il başkanı atama söz konusu olacak. Atandığı anda size açıklayacağız."

Anka Haber Ajansı