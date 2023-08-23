Cem Avşar’dan Bakan Bak’a: “Üniversite Öğrencilerinin İhtiyaçları, Verilen 1250 Tl İle Nasıl Karşılanacak?”

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tekirdağ Milletvekili Cema Avşar, verilen burs ve KYK krediyeriyle üniversite öğrencilerinin temel ihtiyaçlarını karşılamalarının mümkün olmadığını belirterek, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a, “Öğrencilerimizin barınmadan beslenmeye, giyimden ders araç ve gereçlerine, özbakımlarndan kişisel gelişime kadar pek çok ihtiyacı verilen 1250 TL ile nasıl karşılanacak? Sağlanan yurt imkanı, yurt ihtiyacının ancak onda birini karşılıyor. Dar gelirli öğrenciye hem KYK yur

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tekirdağ Milletvekili Cema Avşar, verilen burs ve KYK krediyeriyle üniversite öğrencilerinin temel ihtiyaçlarını karşılamalarının mümkün olmadığını belirterek, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a, “Öğrencilerimizin barınmadan beslenmeye, giyimden ders araç ve gereçlerine, özbakımlarndan kişisel gelişime kadar pek çok ihtiyacı verilen 1250 TL ile nasıl karşılanacak? Sağlanan yurt imkanı, yurt ihtiyacının ancak onda birini karşılıyor. Dar gelirli öğrenciye hem KYK yurdunun hem de kredi bursunun çıktığını varsayalım. İkisi beraber olsa bile maliyetleri hesapladığımız zaman maliyet asgari ücretin yarısına denk geliyor. Öğrenci okuyacak mı çalışacak mı” diye sordu.

DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi verdi. Avşar’ın önergesiyle ilgili dile getirdiği görüş ve Bakan Bak’a yönelttiği sorular şöyle:

“ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İHTİYAÇLARI VERİLEN 1250 TL İLE NASIL KARŞILANACAK?”

“Oturup kalem kalem aylık maliyetlerini hesapladık. Bu yıl yapılacak kayıtlarla beraber 7 buçuk milyon üniversite öğrencisi ders hayatına başlayacak. Öğrencilerimizin barınmadan beslenmeye, giyimden ders araç gereçlerine, özbakımdan kişisel gelişime kadar pek çok ihtiyacı verilen 1250 TL ile nasıl karşılanacak? Sağlanan yurt imkânı, yurt ihtiyacının ancak onda birini karşılıyor. Dar gelirli ve asgari ücretli ailelerimizin çocuklarına yönelik barınmayla alakalı bir çözümünüz var mı?

“HESAPLADIĞIMIZ ZAMAN MALİYET ASGARİ ÜCRETİN YARISINA DENK GELİYOR. ÖĞRENCİ OKUYACAK MI, ÇALIŞACAK MI?”

Bir öğrenciye hem KYK yurdunun hem de kredi bursunun çıktığını varsayalım. İkisi beraber olsa bile maliyetleri hesapladığımız zaman maliyet asgari ücretin yarısına denk geliyor. Öğrenci okuyacak mı, çalışacak mı? Aileler endişeli. Bu konuya dair çözümünüz nedir? Geçen yıl kayıt yaptıramayan 105 bin civarı öğrencimiz var. Ve bu yıl da parasızlıktan dolayı kayıt yaptıramayacak gençlerimiz var. Bunun için bir çalışmanız, bir hazırlığınız var mı? Sevgili gençler, değerli aileler, bunları sormakla kalmayacağız. Bu konunun takipçisi olacağız. Hükümetin ve Sayın Bakanının bu soruları göz önünde bulunarak acilen ihtiyaçları karşılamasını ve eylem planını kamuoyuyla paylaşmasını bekliyoruz. Sakın umutsuzluğa kapılmayın. Sizler için çalışan birileri daima var.”

Anka Haber Ajansı