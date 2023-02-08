Cem Yılmaz'dan deprem bölgesine 'sağlık malzemesi' desteği

Cem Yılmaz'dan deprem bölgesine 'sağlık malzemesi' desteği

Komedyen, oyuncu ve yapımcı Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından deprem bölgesinden kendisine ulaşan sağlık çalışanların seslerine kulak verdi. Yılmaz, ellerinden geldiğince sağlık malzemesi desteğinde bulunacağını açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle 3 bin 549 kişi hayatını kaybetti, 22 bin 168 kişi de yaralandı.

3 ay OHAL ilan edilen afet bölgesinden çok sayıda vatandaş sesini duyurmaya çalışırken, ünlü isimler de depremzedelere yardımcı olmaya çalışıyor.

Son olarak komedyen Cem Yılmaz, depremin en çok etkilediği şehirlerden biri olan Hatay’la ilgili paylaşım yaptı.

Komedyen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Hatay’daki sağlık ekiplerindeki arkadaşlara ulaştırılmak üzere, acil müdahele sağlık malzemesi ilaç sağlayacak firmaların [email protected] adresiyle benimle iletişime geçmelerini, Hatay’daki doktor arkadaşlarımdan da iletişim bilgisini bu maile ulaştırmalarını rica ediyorum.”

“Hatay’dan ulaşan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hem devlet hastanesi hem dışarıdan hekim arkadaşların isteklerini yerine getirmeye çalışacağım. Lütfen Hatay yazdım darılmayın. Nereye gücümüz yeterse. İstediğimiz adres ve tıbbı ihtiyaç listesi.”

Kaynak: sozcu.com.tr

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