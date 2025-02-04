Cemal Enginyurt’a Soruşturma Başlatıldı

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’ye katıldığı grup toplantısında yaptığı açıklamalar nedeniyle İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında "'Cumhurbaşkanına hakaret'" ve "'tehdit'" suçlarından resen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, ''İstanbul milletvekili Cemal Enginyurt hakkında bugün partisinin grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanına sarfettiği sözlerden dolayı Cumhurbaşkanına hakaret ve tehdit suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır'" denildi.

Cemal Enginyurt, CHP Grup toplantısında bugün yaptığında konuşmada, “...Saraylarda yaşayan Yezid olmaktansa Kerbela çöllerinde Şehit Hüseyin olacağız dedik. Onun için bu korku imparatorluğunun yaratıcısına sesleniyorum, bu tek adamlık sevdasıyla baskı ve zulüm düzenini kurana sesleniyorum ve Silivri'dekiler adına sesleniyorum; zulüm denizinde yüzemez gemi, batırmazsak bize yazıklar olsun. Suçsuz yattığımız zindanda sizi yatırmazsak bize yazıklar olsun'" ifadesini kullanmıştı.

Anka Haber Ajansı