Cemil Tugay: "10 Yıldır Bir Metro Yapmadınız"

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Konak'ta yurttaşlarla buluştu. Hükümetin İzmir yatırım programında yer alan Halkapınar-Otogar metrosunu yılladır yapmadığını söyleyen Tugay, “Senelerdir bir metro yapmadınız. Büyükşehir Belediyesi kendi metrosunu kendi yaptı. Tramvayını kendi yaptı. Utanmadan ‘bize oy verin’ demeyin. Sizin derdiniz insana hizmet değil, birilerini zengin etmek" dedi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Konak'ta yurttaşlarla buluştu. Hükümetin İzmir yatırım programında yer alan Halkapınar-Otogar metrosunu yılladır yapmadığını söyleyen Tugay, “Senelerdir bir metro yapmadınız. Büyükşehir Belediyesi kendi metrosunu kendi yaptı. Tramvayını kendi yaptı. Utanmadan ‘bize oy verin’ demeyin. Sizin derdiniz insana hizmet değil, birilerini zengin etmek" dedi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Konak Güzelyalı Fuat Göztepe Parkı’nda yurttaşlarla buluştu. Göztepe Spor taraftarlarının sloganları ile konuşması bölünen Başkan Cemil Tugay, “Göztepe bu sene şampiyon oluyor. Kutluyorum. O günlerde coşkunuza ben de eşlik edeceğim. Bütün takımlarımızın yanında olacağım. Hepsinin ayrı ayrı başarısını istiyorum” dedi.

Daha sonra kente yönelik projelerini anlatan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni çağın ihtiyaçlarına göre yapılandıracağını söyledi. Görev süresi boyunca belediyenin her bir kuruşunu özenle kullanacaklarını ifade eden Tugay, “Sizlerin parasını kullanırken en ufak israfa kaçmayacağız. 5 sene boyunca ekiplerimizle her bir sorunu titizlikle takip edeceğiz. Türkiye’nin en iyi belediyecilik hizmetini İzmir’de vereceğiz. İçiniz rahat olsun, hiçbir şekilde üzülmenizi istemem. Belediye kadroları erişilebilir olacak” diye konuştu.

ŞEHİR HASTANESİ’NE ELEŞTİRİ

Konuşmasında Bayraklı Şehir Hastanesi'nin yap, işlet, devret modeli ile yapıldığını anımsatan Tugay, eleştirilerini şöyle sürdürdü:

“Yatırım yaptıklarını söyleyip şehir hastanesi pazarlamaya çalışıyorlar. Yatırımı devlet yapmadı, şirket yaptı. 25 sene kira sözleşmesiyle, doluluk garantisiyle yaptı. Bugün bir bebek 30 yaşına gelene kadar devlet oraya kira ödemeye devam edecek. Hepimize yalan söylüyorlar. Ülkeyi soymaya devam ediyorlar. Kiraları kendi cebinizden değil bizim paramızdan ödüyorsunuz. Çanakkale’de köprü yaptılar geçmiyorsunuz ama geçiş garantisi var. Onu karşılayacak araç geçmeyince sizin cebinizden çıkıyor” dedi.

“10 SENEDİR BİR METRE METRO YAPAMADINIZ”

Halkapınar’dan Otogar’a kadar yapılması planlanan metronun yıllardır yapılmadığına da işaret eden Tugay, şunları söyledi:

“Senelerdir bir metre yapmadınız. Halkapınar’dan Otogar’a olan kısacık metroyu yapacağız diye 10 senedir bekletiyorsunuz. Bu arada Büyükşehir Belediyesi kendi metrosunu kendi yaptı. Tramvayını kendi yaptı. Utanmadan ‘bize oy verin’ demeyin. Sizin derdiniz insana hizmet değil, birilerini zengin etmek. Size güvenmiyoruz. Oy vermiyoruz. İzmir’i alamayacaksınız. İzmir dürüst ve namuslu insanların yönettiği bir kent olacak. İzmir, Cumhuriyet'e inanan, Atatürk’e bağlı insanların yönettiği kent olacak. Gazi Mustafa Kemal’e, onun bize bıraktığı emanete inanan ve sonuna kadar sahip çıkma kararlılığı olan bir kardeşiniz olarak diyorum ki; bu mücadele Atatürkçülerin, Cumhuriyetçilerin, Türkiye’yi seven insanların kazandığı güne kadar devam edecek. Her birimiz hangi görevdeysek onu en iyi şekilde yerine getireceğiz.”

YURTTAŞLARDAN OY İSTEDİ

Yurttaşlardan CHP çatısı altında milletin kurduğu ittifaka oy vermelerini isteyen Başkan Tugay, “Yanlışa, yalana, talan ve hırsızlığa karşı, insanların özgürlüklerine kasteden kısıtlamalara karşı sizden oy istiyoruz. Son 2 yılda 8 festival yasaklayan arkadaşlar elinde orkestra çubuğuyla geziyor. O çubuk sizin neyinize? Siz sanatın ve kültürün kentini bu şekilde mi kandıracaksınız? Biz birbirine saygıyla sevgiyle sahip çıkan insanlarız” dedi.

Anka Haber Ajansı