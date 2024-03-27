Cemil Tugay İş İnsanlarıyla Buluştu: “İzmir'in 35. Belediye Başkanı Olacağım”

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Kemalpaşa'da iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi. Projelerini anlatan Başkan Tugay, “Temizlik, yol, trafik, toplu ulaşım ile ilgili hızlı eylem planları ortaya koymamız gereken durumlar var. Yapacağız, zor değil. Zor olan şehri rekonstrükte etmek. Ben plastik ve rekonstrüktif cerrahım. Rekonstrüksiyon yeniden yapmak demek. Şehri yeniden yapmak gerek. Bir rekonstrüktif cerraha bu kısmet olduysa ve bu bensem, ne mutlu bana. Türkiye’nin ilk beledi

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Kemalpaşa'da iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi. Projelerini anlatan Başkan Tugay, “Temizlik, yol, trafik, toplu ulaşım ile ilgili hızlı eylem planları, ortaya koymamız gereken durumlar var. Yapacağız, zor değil. Zor olan şehri rekonstrükte etmek. Ben plastik ve rekonstrüktif cerrahım. Rekonstrüksiyon yeniden yapmak demek. Şehri yeniden yapmak gerek. Bir rekonstrüktif cerraha bu kısmet olduysa ve bu bensem, ne mutlu bana. Türkiye’nin ilk belediye başkanı olan plastik cerrahıyım ben. Seçilirsem İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de ikinci doktor başkanı olacağım ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 35. başkanı olacağım. O da ayrı bir onur.” dedi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tugay, Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİAD), Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ), Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi (BAYOSB), Kemalpaşa Ziraat Odası, Kemalpaşa Esnaf Odası, Kemalpaşa Şoförler Odası ve çok sayıda iş insanıyla bir araya geldi. CHP Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Türkmen ve CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'ın da katıldığı toplantıda, Tugay projelerini anlattı.

“HAYALİMDEKİ KALKINMAYI HAYATA GEÇİRECEĞİM”

Hayatı boyunca İzmir’in dört bir yanında yaşadığını anlatan Tugay, “İzmir’i tanıyorum. İzmir ve Ege Bölgesi’ne bütün olarak bakmak lazım. Muhteşem bir medeniyet. Üretim, kültür, kalkınma alanı. Umuyorum ki 31 Mart’ta İzmirliler beni Büyükşehir Belediye Başkanı seçer. İnşallah görevi aldıktan sonra bu duyguyla bütün İzmir’i kucaklayacağım. Hayalimdeki o iyileşmeyi, kalkınmayı hayata geçireceğim. İzmir’i daha da mutlu insanların yaşadığı bir şehir haline getirebilirim” dedi.

“3 MİLYON İNSAN SIKIŞIK HALDE METROPOLDE YAŞIYOR”

İzmir’de belediyecilik konuşulduğunda konunun "battı çıktı"lara geldiğini söyleyen Başkan Tugay, “Tamam yapın da İzmir battı çıktı ile ifade edilebilecek bir kent değil. İzmir’de 4,5 milyon civarı insan yaşıyor. Yaklaşık 3 milyonu Körfez çevresinde sıkışık alanda yaşıyor. Bunun dışındaki geniş alanda 1,5 milyon insan yaşıyor. Bugünden yarına, birkaç senede birkaç battı çıktı yapıp, "Büyük iş yaptık" diye övünen belediyecilerden olmak istemiyorum. Kendimize 25-50 yıllık planlar yapalım. Plana sadık kalalım. Yapmamız gereken en doğru şeyleri yapalım. Her geçen gün, her geçen ay doğru şeyler yaparak refahımızı artıralım.” diye konuştu.

“ŞEHRİ YENİDEN YAPMAK GEREK”

İzmir’de acil müdahale bekleyen sorunlar olduğunu ve hayata geçirecekleri projelerle sorunların çözüme kavuşmasını sağlayacaklarını anlatan Tugay, şunları söyledi:

“Temizlik, yol, trafik, toplu ulaşım ile ilgili hızlı eylem planları ortaya koymamız gereken durumlar var. Yapacağız, zor değil. Zor olan şehri rekonstrükte etmek. Ben plastik ve rekonstrüktif cerrahım. Rekonstrüksiyon yeniden yapmak demek. Şehri yeniden yapmak gerek. Bir rekonstrüktif cerraha bu kısmet olduysa ve bu bensem, ne mutlu bana. Türkiye’nin ilk belediye başkanı olan plastik cerrahıyım ben. İlk Büyükşehir Belediye Başkanı olacağım ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin 35. Başkanı olacağım. O da ayrı bir onur.”

“BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ”

İzmir’in ticaret kenti kimliğine vurgu yapan Tugay, “Cemil Tugay Büyükşehir Belediye Başkanı olursa bilen insanlarla, oturup tartışarak, düşünerek, ortak değerlendirmeler yaparak, uzlaşılmış fikirlerle bu şehri yönetecek. Ben bilim insanıyım, bilgiye saygı duyarak yaşadım. Bundan sonra da bilen insanlarla birlikte bu şehri yöneteceğim. Sanayi hakkında konuşacaksak birlikte konuşacak, bilgiyi objektif olarak ortaya koyacak, sanayicilerin görüşünü alacağız. Tarım, turizm, ticaret, eğitim, kültür sanat her alanda böyle olacak.” dedi.

Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Yeşim Işıklı da “Ülkemizin geleceğini şekillendirmede önem taşıyan günlerden geçiyoruz. Bizler KESİAD ailesi olarak her fırsatta ülkemizin geleceği için cesur adımlar atmaya, değişim öncülüğündeki tüm liderlere desteğimizi her zaman söylüyoruz.” dedi.

BAŞKAN TUGAY KEMALPAŞA'DA YURTTAŞLARLA İFTARDA BULUŞTU

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, ev sahipliğini üstlendiği Kemalpaşa'daki iftar programında yurttaşlar, partililer ve sivil toplum örgütleri ile bir araya geldi.

Türkiye’de birlik, beraberlik, huzur ve mutluluğunun artarak devam etmesini isteyen Cemil Tugay,“Bizler önümüzdeki dönem bu şehrin belediye başkanlığına talip olduk. Seçilip göreve gelmeyi ve kente hizmet etmeyi çok istiyorum. Bunun için de onay ve takdirinizi bekliyoruz. Bizim ülkemize ve şehrimize dair güzel hayallerimiz, projelerimiz var. Kimsenin aç kalmaması, barınma sorunu yaşamaması, yoksulluk ve işsizlik altında ezilmemesi için çalışacağız. Gençlerimiz güzel ülkede kendilerine gelecek kurmayı hayal etsin. Emeklilerimiz ve yaş almış yurttaşlarımız, ülkede huzurlu yaşasın. Her türlü ihtiyaçlarına koşabilelim. Kimse haksızlığa, ayrımcılığa uğramasın. Bu güzel ülkeyi hep beraber birlik, beraberlik içinde, dünyanın en refah, huzurlu, çağdaş, mutlu ülkelerinden biri yapalım” dedi.

CHP Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Türkmen de ramazan ayının birlik, beraberlik ve mutluluk getirmesini diledi.

Anka Haber Ajansı