Cemil Tugay: "İzmir'in Her Köşesini Kendi Evim Gibi Koruyacağım"

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Mordoğan'da halk buluşmasına katıldı. İzmir'in savunduğu değerler ve ilkeli duruşu ile Türkiye için umut olduğunu belirten Tugay, “İzmir var oldukça Türkiye’de de umut var olmaya devam edecek. Bu kentin her köşesini kendi evim gibi koruyacağım. İstismar edilmesine izin vermeyeceğim” dedi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Mordoğan'da halk buluşmasına katıldı. İzmir'in savunduğu değerler ve ilkeli duruşu ile Türkiye için umut olduğunu belirten Tugay, “İzmir var oldukça Türkiye’de de umut var olmaya devam edecek. Bu kentin her köşesini kendi evim gibi koruyacağım. İstismar edilmesine izin vermeyeceğim” dedi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Cemil Tugay, Karaburun'un ardından Mordoğan'ı da ziyaret etti. Seçim çalışması yaptığı sırada İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale ile karşılaşan Başkan Cemil Tugay, rakibi ile bir süre sohbet etti. Tugay ve Özlale birbirine başarılar dileyerek, aynı bölgede çalışmaya devam etti.

Mordoğan'da önce esnafı ziyaret eden, ardından ise halk buluşmasına katılan Başkan Cemil Tugay, İzmir’in her yerine eşit hizmet götüreceklerini sözünü yineledi.

“YEREL SEÇİMDE HAK ETTİKLERİ YENİLGİYİ ALACAKLAR"

Tugay, “İzmir'in daha güzel bir kent olması için çalışacağız. Bugüne kadar Cumhuriyet'e sahip çıkan insanlarla birlikte, bu ülkeyi nasıl düzlüğe çıkaracağımızı konuşalım istiyorum. Genel seçimlerden sonra zihnimize gölge düştü. Ben bunu gözlerinizde görüyorum. Sizler davaya sahip çıkmış, burada toplanmış insanlarsınız. Ama birileri, birçok insanımızın kafasını karıştırdı. Bu adamlar yenilmez diye bir şey yok. 25 senedir nasıl onları İzmir’de eze eze yendiysek, bu defa da eze eze yeneceğiz. İzmir’in her bir yanında bu iradeyi görüyorum. Bu yerel seçimde hak ettikleri yenilgiyi alacaklar. Genel Başkanımızın da dediği gibi sizin sayenizde erken genel seçimle, onları devireceğiz” dedi.

TÜRKİYE'YE İZMİR MORALİ

Konuşması sırasında küçük bir kız çocuğunu sahneye davet eden Başkan Tugay, hiçbir çocuğun, geri kalmış bir ülkeyi, yoksulluğu, adaletsizliği hak etmediğini belirterek, şunları söyledi:

“Kurtuluş Savaşı'ndan 101 yıl sonra hala "Mustafa Kemal'in askeriyiz" deme gereği duyuyorsak, o günkü mücadele bugün de devam ettiği için. O gün ülkemizin bağımsızlığını tehdit edenler, ülkemizi işgal edenler, ülkemizi ele geçirmeye çalışanları, bizleri ümmet yapıp ele geçirmeye çalışanlara karşı; bizi halk yapan, millet yapan, Türkiye Cumhuriyeti'ni de bağımsız güçlü bir devlet yapan o anlayışa hizmet etmeye kararlı olduğumuz için söyleme gereği duyuyoruz. Bu iradeyi en güçlü şekilde Türkiye’de İzmir gösterdi. Bu nedenle İzmir Türkiye için umut olmuştur. İzmir var oldukça Türkiye’de de umut var olmaya devam edecek."

TARIM VE TURİZM PLANLI ŞEKİLDE GELİŞECEK

İlçeye kültür merkezi ve çok amaçlı spor salonu kazandırmayı planladıklarını anlatan Tugay, “Burası turizm bölgesi. Doğal yapısını bozmadan turizmi geliştireceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi kıyı balıkçılığına destek veriyor. Bunu büyüteceğiz. Zeytincilik başta olmak üzere tarımsal çalışmalara destek olacağım. Tarımın daha nitelikli olması için çalışacağım. Özellikle yaz aylarında İzmirlilerin buraya daha kolay ulaşması için deniz ulaşımı başta olmak üzere bütün ulaşım alternatiflerini hizmetinize sunacağım. Önümüzdeki dönemde kent, doğaya ve denize zarar vermeden büyüyecek. Bunun için doğru planlama çalışması yapıp her konuda dikkatli olacağız. İzmir’in her köşesini kendi evim gibi koruyacağım. İstismar edilmesine izin vermeyeceğim. Bana güvenmenizi istiyorum. Size hizmetten onur duyacağım. Seçileceğime şüphem olmadığı için şimdiden ekiplerimizi oluşturduk” diye konuştu.

Karaburun Belediye Başkanı ve CHP'nin Karaburun Belediye Başkan Adayı İlkay Girgin Erdoğan ise Cumhuriyet değerlerini savunmanın önemine dikkat çekerek, herkesin çocuklarının geleceğine sahip çıkması için tek yürek olmasını istedi.

Anka Haber Ajansı