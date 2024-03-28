Cemil Tugay, İzmir'in Su Sorununu Çözecek Projeyi Açıkladı

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İESOB) tarafından düzenlenen “Esnaf Buluşması”na katıldı. İzmir'in su ihtiyacı ile ilgili projelerini anlatan Tugay, “Gördes Barajı'nda şu an su tutulamıyor. Göreve geldiğimizde yakın çevresindeki 2 barajdan su getireceğiz. Yapacağımız çalışmalarla musluktan rahatça içeceğimiz, tadı güzel suyumuz akacak” dedi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İESOB) tarafından düzenlenen “Esnaf Buluşması”na katıldı. İzmir'in su ihtiyacı ile ilgili projelerini anlatan Tugay, “Gördes Barajı'nda şu an su tutulamıyor. Göreve geldiğimizde yakın çevresindeki 2 barajdan su getireceğiz. Yapacağımız çalışmalarla musluktan rahatça içeceğimiz, tadı güzel suyumuz akacak” dedi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, İESOB ev sahipliğinde düzenlenen ve esnaf odalarının tümünün yer aldığı “Esnaf Buluşması”na katıldı. CHP’nin Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Eşki'nin de katıldığı toplantıda, kentte geleceğe yönelik hedefler konuşuldu.

"1 NİSAN'DA YENİ BİR SAYFA AÇILACAK”

Programda yerel seçimlere artık sayılı günler kaldığını hatırlatarak, herkesin oyunu kullanmasını isteyen Cemil Tugay, seçildikten sonra yapacağı çalışmaları anlattı. İzmir’in geleceğini belirlemek adına kararlı şekilde adım atacaklarının altını çizen Tugay, sadece kâğıt üzerinde kalan hedeflerden yorulduklarını söyledi. Tugay, “Türkiye’nin bu kadar savruk olmasından çok rahatsızım. Nasıl bu hale geldiğimizin hesabının sorulmasını da istiyorum. 1 Nisan'dan itibaren bu şehirde yeni bir sayfa açılacak. Yeni birimler kurulacak. Yeni anlayışlar geliştirilecek ve hizmet anlayışı kökünden değişecek. Bu yenilikçi, devrimci bakış açısını tüm kamu kurumlarımıza getirmeliyiz” dedi.

VERİMLİ ÇALIŞMA SİSTEMİNE VURGU YAPTI

Belediyelerin kar etme amacıyla değil, hizmet için çalıştığını, bu nedenle özel sektörden ayrıldığını anlatan Tugay, “Hiçbir işlevinde kar edeyim, biriktireyim, birilerine fayda sağlayayım demez. Amacı sadece hizmet etmektir. Bu açıdan özel sektörden ayrılır. Ama bu onu özel sektörün işletme anlayışının dışına çıkarmaz. Bu mantıkla yönetilebilir. Buradan daha hızlı çalışma, daha verimli işler çıkar. Bunu da gözetmek ve yeni nesil belediyecilik anlayışı çerçevesinde ortaya koymak zorundayız” diye konuştu.

“MUSLUKTAN TADI GÜZEL SU AKACAK”

Esnafın, daha önce indirimli su kullandığını ancak bu indirimin kaldırıldığını belirtmesi üzerine Cemil Tugay, şunları söyledi:

“En pahalı suyu İzmir değil Manisa kullanıyor. Ama isterim ki İzmir en uygun suyu sağlasın. Kayıp kaçakları önleyerek, enerji verimliliğini sağlayarak, personel düzenlemesiyle su maliyeti azalır. En önemlisi suyu yer altından değil yer üstünden sağlamak. Su sağlama konusunda asıl görevli DSİ. Manisa’dan Gördes’ten sağlanacak su kaynaklarıyla İzmir’in su sorunu ortadan kalkacak. Bu bilince sahip olmalıyız. Göreve başlar başlamaz esnafımıza özel bir indirim başlatacağım. Gördes Barajı'nda şu an su tutulamıyor. Biz göreve geldiğimiz zaman yakın çevresindeki 2 barajdan su getireceğiz. İleri süreçte yapacağımız çalışmalarla da musluktan açınca rahatça içeceğimiz, tadı güzel suyumuz olacak”

İESOB Başkanı Yalçın Ata ise esnaf odaları olarak beklentilerini şu sözlerle dile getirdi:

“Bu kadar kalabalığı bu salonda ilk kez görüyorum. Yerel yönetimler esnaf teşkilatı için önem taşıyor. Temennimiz bu iş birliğimizin devam etmesidir. Ancak esnaf ve sanatkarı mutlu olan bir İzmir, refah içinde yaşayabilir.”

BUCA ESNAFINI ZİYARET ETTİ

Başkan Cemil Tugay, daha sonra Buca'ya geçti. Burada esnafı dolaşan, yurttaşlarla sohbet eden Tugay, sorunları dinledi. Yapacağı çalışmalar hakkında bilgi veren Tugay, herkesin 31 Mart günü sandığa giderek oy kullanmasını istedi.

Anka Haber Ajansı