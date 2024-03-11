Cemil Tugay: "Kemalpaşa'da 5 Yıl İçinde Metronun Temelini Atacağız"

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Kemalpaşa'da meclis üyesi aday tanıtımı ve Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Tarım ve sanayi alanında hızla büyüyen Kemalpaşa'ya metro sözünü yineleyen Tugay, “5 yıl içinde o metronun temelini atacağız. Rayları birer birer döşeyeceğiz. O seferler Kemalpaşa’ya başlayacak” dedi. Programda, yoğun katılım nedeniyle izdiham yaşandı.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Kemalpaşa'da meclis üye adaylarının tanıtımı ve seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. Tarım ve sanayi alanında hızla büyüyen Kemalpaşa'ya metro sözünü yineleyen Tugay, “5 yıl içinde o metronun temelini atacağız. Rayları birer birer döşeyeceğiz. O seferler Kemalpaşa’ya başlayacak” dedi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Kemalpaşa'da meclis üyesi aday tanıtımı toplantısına ve seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. Programda Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, CHP Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Türkmen, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Zeki Çağın, eski CHP İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu, eski Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila katıldı.

İZDİHAM YAŞANDI

Binlerce yurttaşın katıldığı programda konuşan Tugay, “Mehmet başkanım buraya gelmeden "Hiç merak etmeyin Kemalpaşa’da biz seçimi kazandık. Alana gelince göreceksiniz" dedi. Gördüm, inanıyorum ki Kemalpaşa’nın tarihine geçecek. Çok iyi bir belediye başkanlığı yapacak. Biz Rıdvan ağabey ile 5 sene birlikte çalıştık. Dertlerimiz, mücadelemiz ortaktı. Kemalpaşa’ya verdiği hizmetler için tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi Mehmet Türkmen başkanımla beraber hizmet etmenin onurunu yaşayacağım” dedi.

“BURADAKİ COŞKU ORADA YOKTU”

İzmir ve 30 ilçesiyle ülkeye örnek olacak şekilde uyumlu bir çalışma modeliyle hizmet edeceklerinin altını çizen Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Böyle hızlı büyüyen bir semte İzmir’in merkezinden metro lazım metro. Bunun sadece Kemalpaşa için değil İzmir için de ihtiyaç olduğunu görüyorum. Söz veriyorum 5 yıl içinde o metronun temelini atacağız. Rayları birer birer döşeyeceğiz. O seferler Kemalpaşa’ya başlayacak. Genç arkadaşlarımın Kemalpaşa’dan başka yere ihtiyaç duymamaları için gereken her türlü hizmeti sunacağız. Genç nüfus ilçede mutlu olacak.”

Bazılarının İzmir’i, Kemalpaşayı'ı alma hayali kurduğunu söyleyen Tugay, “Gündoğdu’da miting yaptılar. Ne halde olduklarına lütfen açıp bakın. Buradaki coşku orada yoktu. Buradaki inanç orada yoktu. İzmir’in her köşesinde aynı coşkuyu görüyoruz ve inanıyorum ki biz Manisa’yı da Balıkesir’i de Bursa’yı da Uşak’ı da Denizli’yi de kazanıyoruz. CHP bu seçimden zaferle çıkacak. Bilin ki bu zafer halkın zaferi olacak. Bizler bu halkın evlatlarıyız. Hizmet için bu görevlere talip olduk, gereğini yerine getireceğiz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borcumuz var” diye konuştu.

“SANDIKLARA SAHİP ÇIKALIM”

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı da ilçede iki kez seçimi CHP'nin kazanarak AKP'nin elinden aldığını söyleyerek, "Artık bundan sonra Kemalpaşa tartışmasız CHP’nin. Her geçen gün ivme kazanıyoruz. Sizler sayesinde bu ivmeyi daha da yükselterek Kemalpaşa'ya damgayı vuracağız. 1 Nisan'da davullu zurnalı belediyemize geleceğiz. Bunun için hepimiz çok çalışıp sandıklara sahip çıkalım. Asla sandıkların başından ayrılmayalım” dedi.

SEÇMENDEN CHP'Lİ ADAYLAR İÇİN OY İSTEDİLER

CHP Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Türkmen ise 31 Mart akşamı Kemalpaşa’nın tarihine geçmek istediğini belirterek, “Kemalpaşa’da CHP’nin aldığı oyla tarihe geçmek istiyorum. Bunu hep birlikte başaracağız. Belediye başkanı olduktan sonra 5 sene içinde yapacağımız eserlerle tarihe geçeceğiz. Hep birlikte Kemalpaşa’ya tarih yazmaya var mısınız” dedi. CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Zeki Çağın da ilçede CHP bayrağı dalgalandırmayı sürdüreceklerini söyledi. CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz ise seçmenden daha yaşanılabilir İzmir ve Kemalpaşa için kurdukları Türkiye ittifakına oy vermelerini istedi.

“İZMİR'İN YILDIZ İLÇELERİNDEN OLACAK”

Kemalpaşa'da Erzurum İspirliler Dayanışma ve Kültür Derneği’ni de ziyaret eden Tugay, Dernek Başkanı Sebahattin Öztürk ve dernek üyeleri ile buluştu. Seçildikten sonra hiç bir ayrım yapmadan, her yere eşit hizmet sunacaklarının sözünü veren Başkan Tugay,

“Güçlü tarımı, sanayisiyle hızlı büyüyen Kemalpaşa, İzmir’in yıldız ilçelerinden biri olacak. Otogardan Kemalpaşa’ya hafif raylı sistemi getireceğiz. Bu da Kemalpaşa’yı İzmir’e daha da yakınlaştıracak. Ulaşım sorununu da önemli ölçüde çözecek. İztaşıt uygulamasını da başlatacağız. Çiftçinin ve üreticinin kalkınması için gerekli destekler verilecek” dedi.

Tugay, ilçede esnafı da ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

Anka Haber Ajansı