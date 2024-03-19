Cemil Tugay: "Kimsenin Aç, İşsiz, Kalmaması İçin Çalışacağız"

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Tire'de yurttaşlarla iftar yaptı. Herkesin tuttuğu orucun, kalbinden geçen duaların kabul olmasını dileyen Tugay, "Kimsenin aç, işsiz, şifasız, yalnız kalmaması için çalışacağız. Hepimizde vicdan ve vatan sevgisi olmalı. Benim duam bu gece bu ülkenin vicdanlı siyasetçiler tarafından yönetilmesi olsun" dedi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Tire'de yurttaşlarla iftar yaptı. Herkesin tuttuğu orucun, kalbinden geçen duaların kabul olmasını dileyen Tugay, "Kimsenin aç, işsiz, şifasız, yalnız kalmaması için çalışacağız. Hepimizde vicdan ve vatan sevgisi olmalı. Benim duam bu gece bu ülkenin vicdanlı siyasetçiler tarafından yönetilmesi olsun" dedi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Tire'de gün boyu sürdürdüğü seçim çalışmalarını, Tire Toplu Konut Sitesi’nde katıldığı iftar programı ile sonlandırdı. Yurttaşlarla iftar yapan Tugay, ülkenin vicdanlı siyasetçiler tarafından yönetilmesi gerektiğini vurguladı. Tugay, şunları söyledi:

“Vicdanen diyorum ki, bu ülkede her kim belediye başkanlığına, milletvekilliğine veya bu tür görevlerden birine aday oluyorsa, vicdan sahibi olmalıdır. Kimsenin aç, işsiz, şifasız, yalnız kalmaması için çalışacağız. Hepimizde vicdan ve vatan sevgisi olmalı. Benim duam bu gece bu ülkenin vicdanlı siyasetçiler tarafından yönetilmesi olsun.”

“HİZMET İÇİN YOLA ÇIKTIK”

Tugay, CHP Tire Belediye Başkan Adayı Hayati Okuroğlu’nun da çalışkan ve dürüst bir siyasetçi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

“Hayati kardeşim bu şehrin evladı. Buraya hizmet için yola çıktı. Vicdanlı bir insan. Ben de öyleyim. Allah kısmet ederse 1 Nisan’dan sonra bu yetkiyi verirseniz, size hizmet etmek onur olacaktır. Ailenizden bir insan gibi gördüğünüz yöneticiler olmayı diliyorum."

CHP Tire Belediye Başkan Adayı Hayati Okuroğlu da seçildiğinde, fikri, vicdanı, irfanı hür Türk genci olarak çalışacağının sözünü verdi.

Anka Haber Ajansı