Cemil Tugay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘İzmir’ Yanıtı: İzmir’i Tanımadığını Düşünüyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin İzmir İl Kongresi’nde İzmir’e yönelik “Bir zamanlar medeniyet sembolü İzmir, tarihinin en karanlık, en bakımsız, en perişan devrini yaşıyor” ifadelerine yanıt verdi. Tugay, “İzmir’i tanımadığını ve içinde bulunduğu gerçek durumu görmediğini düşünüyorum. Gerçek sorunlar da ülkenin ekonomisi, işsizliği, enflasyonu ve pahalılığı nedeniyle yaşanırken İzmir’e dair böyle bir yorumun yapılmasını talihsiz görüyorum” dedi

(İZMİR) – İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin İzmir İl Kongresi’nde İzmir’e yönelik “Bir zamanlar medeniyet sembolü İzmir, tarihinin en karanlık, en bakımsız, en perişan devrini yaşıyor” ifadelerine yanıt verdi. Tugay, “İzmir’i tanımadığını ve içinde bulunduğu gerçek durumu görmediğini düşünüyorum. Gerçek sorunlar da ülkenin ekonomisi, işsizliği, enflasyonu ve pahalılığı nedeniyle yaşanırken İzmir’e dair böyle bir yorumun yapılmasını talihsiz görüyorum” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bugün kapılarını açan AGROEXPO Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışı sonrasında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İzmir’de devam eden işçi eylemlerine ilişkin "işini yapmamayı kabul edemeyiz" mesajı veren Tugay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin İzmir İl Kongresi’nde İzmir’e yönelik kullandığı ifadelerine yanıt verdi.

“İşini yapmamak, görevine gitmemek gibi bir şeyi kabul edemeyiz”

Ücretsiz izne çıkarıldıkları için üç gündür eylem yapan işçilerin eylemlerine değinen Tugay, şu ifadeleri kullandı:

“Verilen görevleri yapmayan, beklediğimiz çalışmayı göstermeyen arkadaşlarımızla ilgili bir tasarruf bu. Değerlendirme, disiplin ve hukuki süreç devam ediyor. Temel olarak şunu bilinmesini isterim. Bizim için tüm çalışanlarımız çok kıymetli ama hepimiz, İzmir halkına hizmet etmek için buradayız. İşini yapmamak, görevine gitmemek gibi bir şeyi kabul edemeyiz. Bu anlamda yürüyen bir süreç.”

“İzmir’e dair böyle bir yorumun yapılmasını talihsiz görüyorum”

Erdoğan'ın partisinin İzmir İl Kongresi'nde İzmir için kullandığı "İzmir'in tüm mahalleleri, denizi perişan vaziyettedir. Bir zamanlar medeniyet sembolü İzmir, tarihinin en karanlık, en bakımsız, en perişan devrini yaşıyor” ifadelerine yanıt veren Tugay, şunları söyledi:

"Üzücü buluyorum. İzmir’i tanımadığını ve içinde bulunduğu gerçek durumu görmediğini düşünüyorum. O konuşmanın yapıldığı saatlerde çeşitli etkinlikler nedeniyle sahadaydım. On binlerce yurttaşımız deniz kenarında oturup vakit geçirirken, Körfez tertemiz, pırıl pırıl görünürken, hiçbir koku yokken ‘Körfez’e kokudan yaklaşılmıyor" gibi ifade kullanması, durum gerçekliğinin farkında olmadığını gösterdi. Bu sadece bir örnek. Ama genel anlamda tabii ki kentimizin bazı sorunlar var ve bunlarda üstümüze düşen görevler var. Türkiye'deki herkes İzmir'de yaşamak isterken, İzmir’de yaşayan insanlar mutluyken ve yaşamlarından büyük oranda memnunken, gerçek sorunlar da ülkenin ekonomisi, işsizliği, enflasyonu ve pahalılığı nedeniyle yaşanırken İzmir’e dair böyle bir yorumun yapılmasını talihsiz görüyorum. Kendisine katılmıyorum.”

“Devlet Su İşlerini ve ilgili Bakanlığı göreve davet ediyorum”

Tüm dünyayı ve İzmir’i tehdit eden kuraklık sorununda devlet kurumlarını görevlerini yapmaya davet eden Tugay, şöyle konuştu:

"Devlet Su İşleri’nin planlamasında İzmir’e üç tane baraj vaat edilmiş. Bunlardan şu an biri yapılmış durumda ve o ne yazık ki su tutmuyor. Diğer barajların yapımıyla ilgili daha ivedi hareket edilmesi lazımken şu anda bir yatırım çabası görmüyoruz. Efemçukuru’ndaki baraj gibi bazı baraj projelerinin de Devlet Su İşleri tarafınca yapılmasını bekliyoruz. Suyun şehirlere temininde sorumlu olan kurum Devlet Su İşleri’dir. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak suyu dağıtmakla, o şebekeyi yönetmekle yükümlüyüz. O anlamda Devlet Su İşlerini ve ilgili Bakanlığı göreve davet ediyorum."

Anka Haber Ajansı