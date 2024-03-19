Cemil Tugay’dan, "Emekli Dayanışma Kartı"

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Emekli Dayanışma Kartı Projesi’ni hayata geçireceğini söyledi. Tugay, kartla emeklilere kira, doğalgaz, elektrik faturası, market ve kasap desteği sağlanacağını belirtti.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, İzmir’in Türkiye’nin en yaşlı büyükşehirlerinden biri olduğunu, TÜİK verilerine göre 65 yaş üstü 573 bin kişinin yaşadığını belirterek, İstanbul ve Ankara’dan sonra en fazla 65 yaş üstü nüfusa sahip olan İzmir’de yaşlı nüfus oranının yüzde 12,81’e denk geldiğini söyledi. Tugay, “Bu kişiler en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL ya da çok az üstünde bir emekli maaşı ile geçimlerini sağlıyorlar. Bu maaşı alamayan yaşlılarımız ise çok düşük miktarlarda yaşlı aylıklarıyla ayakta duruyor. Bu aylıklar, son derece düşük. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın her ay yatırdığı yaşlı aylığının miktarı yalnızca 3.504 TL. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak çok kısa süre içerisinde yaşlılarımızla ilgili tedbirlerimizi ve desteklerimizi hayata geçireceğiz. Emekli Dayanışma Kartı’nı çıkartacağız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne başvuran ve destek talep eden yaşlıların, emeklilerin kartlarına kira desteği, fatura desteği (doğalgaz, elektrik), market desteği ve halkın kasabı desteği sağlanacağını duyuran Tugay, “Yaşlılarımızın kiralarına ve faturalarına destek olduğumuz gibi onların mutfak ihtiyaçlarına da destek olacağız. Bu şekilde İzmir esnafımıza da can suyu sağlayacağız. Yaşlılarımız mahalle marketlerine gidip kartlarıyla alışverişlerini gerçekleştirecekler, Halkın Kasabı’ndan et alabilecekler” ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı