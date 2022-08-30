Cenazede Akrabalar Arasında Bıçaklı, Silahlı Kavga; 6 Yaralı

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'de cenazede karşı karşıya gelen akraba iki grup arasında çıkan bıçaklı silahlı kavgada, 6 kişi yaralandı.

Tarsus ilçesindeki Şehir Mezarlığı'nda aile büyüğü Ramazan Ağsar'ın cenazesinde amca çocukları olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ş.A., pompalı tüfekle karşı gruptaki akrabalarının üzerine ateş etti. Bıçakların da kullanıldığı kavgada 6 kişi, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, taraflara müdahale ederek kavgayı ayırdı. Yaralılar Tarsus ve Mersin'deki hastanelere kaldırıldı.

Olaya karışan 6 kişi gözaltına alınan polis, 2 kişinin yakalanması için de çalışma başlattı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı