Cengiz Holding'in bağışını Haluk Levent tek bir şartla kabul etti

Çok sayıda ünlü isim Haluk Levent'i arayarak depremzedeler için bağış yapıyor. İktidara yakınlığıyla bilinen Cengiz Holding'de aradı. Ancak Haluk Levent bağışı tek bir şartla kabul etti.

AHBAP Vakfı, Kahramanmaraş ve Gaziantep depreminin yıktığı 10 il için bağış toplamaya devam ediyor.

Vakfın başındaki Haluk Levent bugün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak iktidara yakınlığıyla bilinen Cengiz Holding'in de bağış yapmak istediğini söyledi. Levent o bağışı tek bir şartla kabul etti.

Haluk Levent twitter üzerinden şu paylaşımı yaptı;

Az önce @holdingcengiz'den Ahmet Cengiz aradı.

50 milyon ₺ bağış yapmak istediğini söyledi.

Olmaz dedim 100 olmalı dedim.

100 milyon ₺ bağışı yaptı.

Arkadaşlar çok para geldi.

Daha önce ne yaptıysak aynısını yapacağız Ahbaplar olarak.

Tek tek fatura fatura açıklayacağız