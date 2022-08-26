Cesedi Bulunan Çobanın 20 Koyunu Da Silahla Vurularak Ölmüş

Cesedi Bulunan Çobanın 20 Koyunu Da Silahla Vurularak Ölmüş

VAN'ın Muradiye ilçesinde dün arazide silahla vurulmuş cesedi bulunan çoban Mehmet Kaya'nın (23), 20 koyunun öldüğü 20'sinin de yaralandığı ortaya çıktı.

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Muradiye ilçesinde dün arazide silahla vurulmuş cesedi bulunan çoban Mehmet Kaya'nın (23), 20 koyunun öldüğü 20'sinin de yaralandığı ortaya çıktı.

İlçeye bağlı Uluşar Mahallesi'nde çobanlık yapan Mehmet Kaya, hayvan otlattığı arazide dün silahla vurulmuş halde ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, çobanı vurduğu değerlendirilen ve olay yerinden kaçarak saklanmaya çalışan 3 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki sorguları devam ederken, ekipler tarafından arazideki araştırmada çobanın hayatını kaybettiği bölgede kurşunların isabet ettiği 20 koyunun öldüğünü, 20'sinin de yaralandığını belirledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

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Cesedi Bulunan Çobanın 20 Koyunu Da Silahla Vurularak Ölmüş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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