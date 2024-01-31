KERİM UĞUR

CHP'den aday gösterilmemesi sonrası Çeşme Meydanı'nda miting düzenleyen Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Hodri meydan, ön seçime gidelim! 2 bin 600 üyeden 2 binden az oy alan Ekrem Oran'ın adaylığını da kabul etmeyin!” dedi.

Yeniden aday gösterilmeyen Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, bugün Çeşme Meydanı’nda miting düzenledi. Çeşme'nin ithal aday istemediğini belirten Oran, genel merkezin bu yanlıştan geri dönmesini ve ön seçim yapmasını istedi.

Ekrem Oran, "Bugün Çeşme'de bir senede 568 milyon lira yatırım yapmış, 50 senedir yapılamayan Ilıca Termal Tesislerini yapmış, Ardıç yolunun açmış, ÇEŞTUR'da 20 müessese açıp 350 Çeşmeli gence iş vermiş, 25 yıldır kalenin önünü boşaltamayıp, lunaparkı tahliye edememiş yönetimlere rağmen Çeşme'nin hizmetine açmış kardeşiniz Ekrem Oran olarak size tekrar diyorum ki bu şarkı burada bitmeyecem, mücadeleye devam.Kimse ama hiç kimse kusursuz ve hatasız değildir. Çeşme'de herşeyi başardık mı hayır bizim de eksiklerimiz yanlışlarımız oldu ama herşeyden ders aldık ve en önemlisi en öne çeşmenin çıkarlarını koyduk.Bundan sonra da böyle olacak" dedi.

Başkan Oran konuşmalarını şu sözlerle sürdürdü:

“Bizi lütfen baba ocağımızdan ayırmayın bizi altı okumuzdan mahrum etmeyin. Çeşmeyi ancak Çeşmeliler yönetir. Bu yoldan genel merkezimizin dönmesini isteyelim çünkü Çeşme ithal adayı kabul etmiyor. Hodri meydan ön seçime gidelim! 2 bin 600 üyeden 2 bin den az oy alan Ekrem Oran'ın adaylığını da kabul etmeyin!”

Anka Haber Ajansı