Çeşme'de Makilik Yangını; 7 Gözaltı (11)

Çeşme'de Makilik Yangını; 7 Gözaltı (11)

HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)-İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınında havanın kararması ile sona eren havadan müdahale, günün ilk ışıkları ile tekrar başladı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger...

HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)-İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınında havanın kararması ile sona eren havadan müdahale, günün ilk ışıkları ile tekrar başladı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince'nin bölgede inceleme yaptığı öğrenildi. Öte yandan yangına müdahalede, 4 uçak, 6 helikopter, 1 komuta helikopteri, 1 yangın komuta aracı, 55 arazöz, 8 dozer, 6 yer ekibi, 324 işçi ve 38 teknik elemanın görev aldığı belirtildi.(DHA)

Çeşme'de Makilik Yangını; 7 Gözaltı (11)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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