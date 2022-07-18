Çeşme'de Otluk Alanda Yangın Çıktı

Çeşme'de Otluk Alanda Yangın Çıktı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, otluk alanda çıkan yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale başalttı.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde, otluk alanda çıkan yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale başalttı.

Yangın, saat 22.40 sıralarında Çeşme ilçesine bağlı Ildırı Mahallesi'ndeki otluk alanda çıktı. Yangını gören vatandaşlar, Orman Bölge Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 arazöz ve 2 ilk müdahale aracı sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin yangını söndürmek için mücadele başlattı. Rüzgarın etkisiyle yangının ormanlık alana sıçramasından endişe edildiği ve çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldğü belirtildi. (DHA)

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Çeşme'de Otluk Alanda Yangın Çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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