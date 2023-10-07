Cevdet Akay, Danışmanı Hakkındaki Çoklu Maaş İddialarını Bakan Uraloğlu'na Sordu

Cevdet Akay, Danışmanı Hakkındaki Çoklu Maaş İddialarını Bakan Uraloğlu'na Sordu

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda Bakan Danışmanı olarak görev yapan Murat Gül’ün çoklu maaş aldığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Akay, "Halen görevini gerektiği şekilde yapmayan liyakatsız insanları bu görevlere atamaya bu iktidar devam ediyor. Biz Türkiye Yüzyılı'nda mı yaşıyoruz, yoksa çifte maaşlılar yüzyılında mı yaşıyoruz anlayamadık. Herkesin hayat pahalılığı altında ezildiği bir ortamda bu kadar israf yazıktır, günahtır" dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda Bakan Danışmanı olarak görev yapan Murat Gül’ün çoklu maaş aldığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Akay, "Halen görevini gerektiği şekilde yapmayan liyakatsız insanları bu görevlere atamaya bu iktidar devam ediyor. Biz Türkiye Yüzyılı'nda mı yaşıyoruz, yoksa çifte maaşlılar yüzyılında mı yaşıyoruz anlayamadık. Herkesin hayat pahalılığı altında ezildiği bir ortamda bu kadar israf yazıktır, günahtır" dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda Bakan Danışmanı olarak görev yapan Murat Gül’ün aynı zamanda Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanı, bir şirkette de Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu tespit ettiklerini ifade ederek çoklu maaş iddiasını Bakan Uraloğlu’na verdiği soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Soru önergesinde belirttiği iddialarla ilgili açıklama yapan Akay, şunları söyledi:

"Yakın zamanda kamu kurumlarında 3-4 yerden bürokratlarla ilgili haberler gündeme gelmişti. Yine tarafımıza ulaşan bilgilere göre bazı bakan danışmanlarının da maaş almaya devam ettiğini öğrendik. Maliye ve Hazine Bakanı'mız Sayın Şimşek yakın bir zaman içerisinde kaynakların tasarrufuyla, israfa yer vermemeyle ve kaynakların etkin kullanılmasıyla ilgili ifadelerde bulundu ve kamu kurumlarına yazılar yazdı.

Böyle bir ortamda emeklimizin, çiftçimizin, esnafımızın, işçimizin hayat pahalılığı altında ezildiği, ayakta kalmaya çalıştığı bir ortamda bu tür israflar kabul edilebilir bir şey değil. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda adı geçen şahıs hem danışman olarak görev yapıyor, hem de aynı zamanda Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı'nda da Daire Başkanı görevinde bulunuyor. Yine aynı başkanlıkta havacılık tazminatını da hak etmediği halde almaya devam ediyor. Yine kamu kurumlarının iştiraki olan HEAŞ adlı anonim şirkette de Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışıyor. 100 binlerce maaş alıyor ve haksız bir şekilde, görevini layıkıyla yerine getirmediği halde bu maaşı da almaya devam ediyor. Halen görevini gerektiği şekilde yapmayan liyakatsız insanları bu görevlere atamaya bu iktidar devam ediyor. Biz Türkiye Yüzyılı'nda mı yaşıyoruz, yoksa çifte maaşlılar yüzyılında mı yaşıyoruz anlayamadık. Herkesin hayat pahalılığı altında ezildiği bir ortamda bu kadar israf yazıktır, günahtır."

Anka Haber Ajansı

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