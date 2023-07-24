Cevdet Akay’dan Bakan Şimşek’e “Gri Liste” Önerisi: "Lütfen Söylemlerinizi Eylem Haline Dönüştürün"

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yaptığı ‘gri liste’ açıklamasını; “Caddelerde, kafelerde, AVM’lerde uyuşturucu baronları, çeteler birbirleriyle çatışıyor, birbirlerine silah çekiyorlar. Ülkemize güven bunalımı son derece üst noktada. Dış yatırımcı ülkemize güvenmiyor. Sayın Bakana bir kez daha sesleniyoruz, lütfen söylemlerinizi eylem haline dönüştürün, somut önerilerinizi yapacağınız işleri halkımızla, bizle paylaşın. Bizler de bunu görelim ve rahatlayalım” sö

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yaptığı ‘gri liste’ açıklamasını; “Caddelerde, kafelerde, AVM’lerde uyuşturucu baronları, çeteler birbirleriyle çatışıyor, birbirlerine silah çekiyorlar. Ülkemize güven bunalımı son derece üst noktada. Dış yatırımcı ülkemize güvenmiyor. Sayın Bakana bir kez daha sesleniyoruz, lütfen söylemlerinizi eylem haline dönüştürün, somut önerilerinizi yapacağınız işleri halkımızla, bizle paylaşın. Bizler de bunu görelim ve rahatlayalım” sözleriyle eleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin, OECD’nin oluşturduğu Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu’nun (FATF) hazırladığı gri listeden çıkacağına yönelik adımlar atıldığını belirterek, “Yasal düzenlemelerde uyum, FATF tarafından teyit edildi. Şimdi etkin uygulama zamanı” açıklamasını yapmıştı.

"LÜTFEN SÖYLEMLERİNİZİ EYLEM HALİNE DÖNÜŞTÜRÜN"

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Türkiye’nin gri listeden çıkabilmesi için belirli somut adımların atılması gerektiğini açıkladı. Akay, Bakan Şimşek’e çağrıda bulunarak şunları söyledi:

“21 Kasım 2021 tarihinde kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele önlemlerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından gri listeye alındı. Gri listeye alınması ne demek? Kara para ile mücadelede, uyuşturucuyla mücadelede resmen batak içerisine girmek demek. FATF’a yaklaşık 200 ülke bulunuyor. Bu 200 ülkede arasında Türkiye’nin oluşu çok kötü. Maliye Bakanı açıklamalarında gri listeden çıkacağımızı ve bununla ilgili süratle önlemlerin alınacağını ifade ediyor. Biz eyleme dönüşmesini bekliyoruz, görüyoruz ki sözde kalıyor. Gri listeden çıkmak için somut neler yapılıyor? Biz bunları göremiyoruz. Somut eylemlerin bir an önce faaliyete geçmesi lazım. Eğer bu faaliyete geçmediği takdirde uluslararası bankacılık sisteminde yatırımcılar açısından olsun, dış yatırımcılar açısından olsun ülkemize kaynak girişi olmayacak. Bu sabit sermaye yatırımına ihtiyacımız olduğu bir dönemde gri listede oluşumuzdan dolayı yabancı sermayenin, yatırım fonların ülkeye girmemesi bizim için büyük bir handikap. Ayrıca ülkemiz terörle mücadele konusunda gerçekten çetelerin, kartellerin yer aldığı bir ülke. Caddelerde, kafelerde, AVM’lerde uyuşturucu baronları, çeteler birbirleriyle çatışıyor, birbirlerine silah çekiyorlar. Ülkemize güven bunalımı son derece üst noktada. Dış yatırımcı ülkemize güvenmiyor. Sayın Bakana bir kez daha sesleniyoruz, lütfen söylemlerinizi eylem haline dönüştürün, somut önerilerinizi yapacağınız işleri halkımızla, bizle bizzat paylaşın. Bizler de bunu somut bir şekilde görelim ve rahatlayalım.”

Akay, 2016 yılından bu yana terör, uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama suçundan uluslararası boyutta arama kararı çıkarılan veya Türkiye’de olaya karışmış kişilerin listesini de açıkladı. Liste şu şekilde:

-Organize Suç Örgütü Lideri Rövşen Canıyev İstanbul’da Sokak Ortasında Öldürüldü- 18 Ağustos 2016

Beşiktaş Cihannüma Mahallesi Saray Caddesi üzerinde bulunan oteldeki toplantıdan sonra Azerbaycan plakalı aracıyla otelden ayrılan organize suç örgütü lideri Rövşen Canıyev yaklaşık 30 metre sonra cadde üzerinde pusu kuran 3 saldırgan tarafından silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

-Kırmızı Bültenle Aranan DAEŞ’liler Yakalandı- 24 Ocak 2018

IŞİD'in sözde "sağlık emiri" Kefah Basheer Hussain ve kırmızı bültenle aranan iki kişinin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubelerine bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

-Kırmızı Bültenle Aranan Mafya Lideri Türkiye’de Yakalandı- 30 Ağustos 2018

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Türkiye’de cezaevine nakledilirken firar eden Azerbaycan uyruklu suç örgütü lideri E.S., İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen baskınla otelde yakalandı.

-Bulgaristan’ın Mafya Lideri Türkiye’de Yakalandı- 4 Ağustos 2018

Bulgaristan'ın En Büyük Mafya Grubunun Başı Olarak Kırmızı Bültenle Aranan Dimitır Jelyazkov İstanbul’da Yakalandı

-Interpol'ün Kırmızı Bültenle Aradığı Suç Örgütü Lideri Türkiye'de Yakalandı- 26 Ekim 2018

Interpol tarafından kırmızı bültenle aradığı, Gürcistan'da organize suç örgütü lideri olduğu belirtilen 36 yaşındaki Mindia L. Trabzon’da yakalandı. Ülkesinde suç dosyasının hayli kabarık olduğu belirtilen Mindia L.'nin tedavi için gittiği hastanede, gözaltına alındı.

-Gürcistan Mafya Lideri Türkiye’de Öldürüldü- 10 Nisan 2018

Gürcistan uyruklu mafya lideri Gayoz Zviadadze Longinozovich Antalya'nın Kemer ilçesinde öldürüldü.

-Kırmızı Bültenle Rus Terörist Yakalandı. Şubat 2019

Rusya'da silahlı terör örgütü üyeliği, yasa dışı silah ve mühimmat depolama ve terör örgütü faaliyetlerinde yer aldığı iddiasıyla Interpol-Europol Dairesi Başkanlığınca kırmızı bültenle aranan R.S. Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde yakalandı.

-İranlı Uyuşturucu Kaçakçısı Türkiye’de Öldürüldü- 7 Nisan 2019

İranlı uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti'nin kızı ve şoförünün öldüğü suikastın azmettiricisi olarak kırmızı bülten ile aranan ve gıyabında yargılandığı davada iki kez müebbet hapsi istenen İlhan Ünğan silahlı saldırı sonucu İstanbul’da öldürüldü

-DAEŞ Lideri Bağdadi'nin "Özel Hizmetlisi" Türkiye'de Yakalandı- 01 Kasım 2019

Çankırı’da emniyet güçlerince gerçekleştirilen operasyonda geçtiğimiz hafta Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ili kırsalında ABD operasyonuyla öldürülen IŞİD lideri Bağdadi'nin "hizmetlisi'nin yakalandığı açıklandı.

-Mafya Lideri Antalya’da Öldürüldü- 22 Ağustos 2020

Azeri suç örgütü elebaşı Lotu Quli (Guli) lakaplı Nadir Salifov, Antalya'da bir otelde yemek yerken, arkadaşı tarafından başından tek kurşunla vurularak öldürüldü.

-Gürcistan Uyruklu Suç Örgütü Lideri Türkiyede Yakalandı- 26 Ekim 2020

Gürcistan uyruklu suç örgütü elebaşı Guram Chıkladze İstanbul’da yakalandı.-

-Öldürülen Suç Örgütü Liderinin Mezarı Başında Cinayet Mafya Hesaplaşması - Şubat 2021

Antalya'da 19 Ağustos 2020’de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen, cenazesi İstanbul'da toprağa verilen Azeri suç örgütü lideri "Lotu quli" lakaplı Nadir Salifov'un mezarı başında işlenen cinayetin şüphelisi yakalandı. Geçtiğimiz pazar günü saat 21.30 sıralarında Salifov'un mezarını ziyaretine geldiklerini söyleyen Azerbaycan uyruklu Kanan I. ile arkadaşı Ali Hasmiov arasındaki tartışma cinayetle sonuçlandı

-Afganlı Uyuşturucu Baronu Türkiye'de Yakalandı- 09 Ekim 2021

Alman polisleri ölümle tehdit eden ve rahat bırakılmaması durumunda Frankfurt'ta yaşayan Afganları cinayete teşvik edeceğini açıklayan suç örgütü lideri Ahmadi'nin Alman basını tarafından Türkiye'de olduğu açıklanmıştı. Almanya'dan sınır dışı edilen ve Türkiye'de olduğu açıklanan Afgan suç örgütü lideri Sanger Ahmadi İstanbul'da yakalandı.

-İsrailli Suç Örgütü Lideri Türkiye’de Yakalandı- 16 Mart 2022

Cinayet, kundaklama, uyuşturucu ticareti suçlarından İsrail’in kırmızı bültenle aradığı suç örgütü lideri Omre Oda Türkiye'de yakalandı. İsrail güvenlik güçleri ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Omre Oda'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışması sonucu İstanbul'da saklandığı tespit edildi.

-IŞİD "Halifesi" Türkiye'de Yakalandı! - 09 Eylül 2022

Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının düzenlediği operasyonla Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist İstanbul’da yakalandı.

-Sırp Çete Lideri İstanbul'da İnfaz Edildi- 10 Eylül 2022

Sırbistan’ın en etkin uyuşturucu ve suç çetelerinden biri olan Skaljari’nin elebaşı Jovan Vukotiç, İstanbul'da eşi ve çocuklarının gözleri önünde kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Mafya lideri Vukotiç, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu

-Avusturya Suç Örgütü Lideri İstanbul’da Öldü- 18 Eylül 2022

Avustralya'da suç şebekesinin üst düzey isimlerinden Murat Galasi 18 Eylül’de İstanbul’da öldü.

-Sırp Çete Lideri Yakalandı- 7 Kasım 2022

Avrupa'nın "en çok aranan 45 suçlu" listesinde yer alan ve kırmızı bültenle aranan Sırp çete lideri Zeljko Bojaniç, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

-İtalyan Uyuşturucu Kaçakçısının Antalya’da Yakalandı- 11 Kasım 2022

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ‘uluslararası uyuşturucu ticareti' suçundan kırmızı bültenle aranırken Antalya’da yakalanan uyuşturucu kaçakçısı Luciano Camporesi’yle ilgili İtalya İnterpolü’yle irtibata geçildiğini duyurdu.

-Azeri Suç Örgütü Lideri Türkiye’de Öldürüldü- 29 Ekim 2022

Azeri suç örgütü üyesi Elnur Gasimov İstanbul'da öldürüldü.

-Gürcü Çete Lideri Trabzon'da Öldürüldü- 15 Ocak 2023

15 Ocak Pazar günü Trabzon'un Yomra ilçesinde Gürcistan uyruklu Revaz Lordkipanidze, Bulgaristan plakalı otomobilden inen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Trabzon’da silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden kişinin suç örgütü lideri Gürcü asıllı "Rezo Tiflis" lakaplı Revaz Lordkipanidze olduğu anlaşıldı.

-Avustralyalı Uyuşturucu Kartelinin Yöneticisi Sarıyer’de Yakalandı- 17 Ocak 2023

Uyuşturucu kartelinin yöneticisi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Yeni Zelandalı, Avustralya vatandaşı “Dax” [dağ] lakaplı Duax Hohepa Ngakuru, İstanbul'da gözaltına alındı. Yeni Zelanda’da hakkında uyuşturucu karteli yönetme ve kara para aklama suçlamaları bulunuyor.

-Avustralyalı Suç Örgütü Lideri Türkiye'de Yakalandı! - 01 Şubat 2023

Cinayete teşebbüs, suç örgütü üyeliği, uyuşturucu kaçakçılığı suçlarından aranan suç örgütü lideri Masood Zakaria, Bodrum’da yakalandı. Zakaria’nın ismi Avustralya polisi tarafından en çok arananlar listesinde yer alıyor.

-Belçika'nın Uyuşturucu Baronu Yakalandı- 19 Şubat 2023

Belçika'nın uyuşturucu baronu, uyuşturucu ağının liderlerinden biri olduğu belirtilen Abdelilah El M.’nin, Türkiye’de yakalandığı bildirildi. Suç örgütleri arasında “Kara” (Black) ve “Narkos” lakaplarıyla tanınan Faslı uyuşturucu baronunun, bir süredir yaşadığı Türkiye’de kayak tatilinden dönerken, seyahat belgesindeki eksiklik gerekçesiyle gözaltına alındığı kaydedildi. Belçika makamları, Türkiye’den El M.’nin iadesini istedi.

-Hollandalı Suç Örgütü Lideri Türkiye'de Yakalandı- 26 Haziran 2023

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca icra edilen operasyon kapsamında, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından

Hollanda, Fransa ve Belçika tarafından Interpol kırmızı bültenle aranan Hollanda uyruklu "Bello Jos" lakaplı Joseph Johannes Leıjdekkers'in içerisinde bulunduğu suç örgütüne yönelik operasyonda 25 şüpheli yakalandı.

-Kokain Baronları Türkiye'de Yakalandı- 27 Haziran 2023

Avrupa'nın kokain baronu olarak bilinen ve kırmızı bültenle aranan "Balina" kod adlı İsaac Bignan Isparta'da, Jurean Anthony Finix ise İstanbul'da yakalandı. 10 milyar dolarlık uyuşturucu trafiğini yürüten örgütle bağlantılı 34 kişi de 13 farklı adreste gözaltına alındı. Şüphelilerin 36 adet taşınmazı ile 1,1 milyar lirayı bulan mal varlığına el konuldu. Örgüt, Güney Amerika'dan aldığı tonlarca kokaini Avrupa'ya sevk ediyordu.”

Anka Haber Ajansı