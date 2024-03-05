Cevdet Akay'dan Erişim Engeli Kararına Tepki: "Karar, Haklılığımızın En Büyük Göstergesi"

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, ''Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür danışmanlığı yapan Fikrettin Aksu’nun bir şirkete kuruluşundan on gün sonra 10 milyon lira değerinde kredi kullandırıldığı'' iddiasına erişim engeli getirilmesine tepki gösterdi.Akay, “Kimse milletin malını şahsi malı gibi göremez, zenginleşme aracı olarak kullanamaz. Kimse millettin kürsüsünden ettiğimiz yeminden şaşmamızı beklemesin. Alınan erişim engeli kararı ayrıca haklılığımızın en büyük göstergesidir” d

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, "'Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür danışmanlığı yapan Fikrettin Aksu’nun bir şirkete kuruluşundan on gün sonra 10 milyon lira değerinde kredi kullandırıldığı'" iddiasına erişim engeli getirilmesine tepki gösterdi.

Akay, “Kimse milletin malını şahsi malı gibi göremez, zenginleşme aracı olarak kullanamaz. Kimse millettin kürsüsünden ettiğimiz yeminden şaşmamızı beklemesin. Alınan erişim engeli kararı ayrıca haklılığımızın en büyük göstergesidir” dedi.

Cevdet Akay, İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen erişim engeline ilişkin açıklama yaptı. Akay, şu görüşleri dile getirdi:

''Geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisinde, milletvekillerimizle birlikte yaptığımız basın toplantısında, halen Ziraat Katılım Bankası’nda Yönetim Kurulu Başkanvekili/ yönetim kurulu üyesi olan ayrıca Ziraat Bankası Genel Müdür Danışmanı Fikrettin Aksu’nun Bankalar Kanunu’nun 50. maddesine aykırı olarak hissedarı ve yönetim kurulu üyesi olduğu Mersin Ticaret Odasına kayıtlı NSA Enerji Yatırımları A.Ş.’ye kuruluşundan 10 gün sonra kendi bankasından yüklü miktarda kredi kullandığı/ kullandırıldığı, ardından da devletten teşvik aldığını belgeleriyle açıklamıştık.

"ENGEL KARARI HAKLILIĞIMIZIN GÖSTERGESİ"

Bahse konu kişi, korku ve paniğe kapılmış olmalı ki mahkemeden haberlere engel erişimi kararı aldırmış. Hakikatın üstünü hiçbir karar örtemez. Milletvekili kamu görevi yapar, kamunun vicdanıdır, yetimin ve devlet malının koruyucusudur. Kimse milletin malını şahsi malı gibi göremez, zenginleşme aracı olarak kullanamaz. Kimse millettin kürsüsünden ettiğimiz yeminden şaşmamızı beklemesin. Bir kuruşun dahi hesabını soracağız. Alınan erişim engeli kararı ayrıca haklılığımızın en büyük göstergesidir.''

Cevdet Akay, yayın yasağı getirilen açıklamalarında yer verdiği soruları tekrar yöneltti.

Anka Haber Ajansı