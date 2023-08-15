Cevdet Akçay: "düzçam Göleti İkmal Projesine 1 Tl Ödenek Ayrılmış. 1 Tl’lik Ödenek İle Burası Nasıl Bitecek?”

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Karabük'e bağlı Düzçam ve birçok köyün içme ve sulama suyu tüneli projesine ayrılan ödeneğin 1 TL olduğunu ifade ederek, "Buradan aşağıdaki köylerimize sulama ve içme suyuyla ilgili göletten su aktarımı olacak. Hangi köyler var? Düzçam var, Güneşli, Kadıköy, Saitler, Kaleköy var. Bayağı bir köy var. Dolayısıyla köylümüz ve tarım açısından da çok önem arz ediyor. 1 TL’lik ödenek ile burası nasıl bitecek" dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Karabük'e bağlı Düzçam ve birçok köyün içme ve sulama suyu tüneli projesine ayrılan ödeneğin 1 TL olduğunu ifade ederek, "Buradan aşağıdaki köylerimize sulama ve içme suyuyla ilgili göletten su aktarımı olacak. Hangi köyler var? Düzçam var, Güneşli, Kadıköy, Saitler, Kaleköy var. Bayağı bir köy var. Dolayısıyla köylümüz ve tarım açısından da çok önem arz ediyor. 1 TL’lik ödenek ile burası nasıl bitecek" dedi.

Cevdet Akay, Düzçam Göleti İkmali projesini yurttaşlarla birlikte yerinde inceledi. Akay, şunları söyledi:

“Düzçam mevkiindeyiz. Düzçam Göleti’nin girişinde, tünelin ağzındayız. Hemen şu arkamızda gördüğünüz tünelden dışarı çıktığımız zaman gölete ulaşmış oluyoruz. Burası Karabük ilçe iken 90’lı yılların ilk başlarında programa alınmış bir proje. Günümüzde de 2018 yılından itibaren DSİ 23’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından 70 milyonluk bir ödenek ayrılmış. 2027 yılında da bitirilmesi planlanmış. Başlangıçta bir hareket olmuş, 2023 yılı ödeneklerine baktığımız zaman 1 TL ayrılmış. Yani bu proje burada unutulmuş, bir kenara atılmış.

“1 TL’LİK ÖDENEK İLE BURASI NASIL BİTECEK?”

Buradan aşağıdaki köylerimize sulama ve içme suyuyla ilgili göletten su aktarımı olacak. Hangi köyler var? Düzçam, Güneşli, Kadıköy, Saitler, Kaleköy var. Bayağı bir köy var. Dolayısıyla köylümüz ve tarım açısından da çok önem arz ediyor. 1 TL’lik ödenek ile burası nasıl bitecek? Yetkililere buradan hatırlatmamızı yapıyoruz. Lütfen bu bölge için çok önem taşıyan bu projeye gerekli ödeneklerin ayrılıp, 2027 yılında bitirme sözü verilen bu projenin 2027 yılına kadar süratle bitirilmesini yetkililere duyurmuş olalım.”

Anka Haber Ajansı