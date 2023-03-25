Çeviköz’den, Danimarka’da Kur’an-ı Kerim Yakılmasına Tepki: “Nefret Suçunu Körükleyen Saldırıyı Kınıyoruz”

Çeviköz’den, Danimarka’da Kur’an-ı Kerim Yakılmasına Tepki: “Nefret Suçunu Körükleyen Saldırıyı Kınıyoruz”

TBMM Dışişleri Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Ünal Çeviköz, “Danimarka’da 24 Mart'ta Kuran-ı Kerim'in yakılması olayını endişeyle öğrenmiş bulunuyoruz. Nefret suçunu körükleyen bu saldırıyı kınıyoruz… Benzer olayların tekrarlanmaması ve benzer saldırıların önlenmesi için tedbirlerin alınması şarttır” açıklamasını yaptı.

TBMM Dışişleri Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Ünal Çeviköz, “Danimarka’da 24 Mart'ta Kuran-ı Kerim'in yakılması olayını endişeyle öğrenmiş bulunuyoruz. Nefret suçunu körükleyen bu saldırıyı kınıyoruz… Benzer olayların tekrarlanmaması ve benzer saldırıların önlenmesi için tedbirlerin alınması şarttır” açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili, TBMM Dışişleri Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Ünal Çeviköz, 24 Mart’ta Danimarka’da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi. Çeviköz, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“TEDBİRLERİN ALINMASI ŞARTTIR”

“Danimarka'da 24 Mart'ta Kuran-ı Kerim'in yakılması olayını endişeyle öğrenmiş bulunuyoruz. Nefret suçunu körükleyen bu saldırıyı kınıyoruz. Tüm dinlere saygı göstermek, hoşgörüyü ve barışı korumak açısından son derece önemlidir.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Ramazan ayı gibi manevi duygularla dolu önemli bir dönemde, yaşanan bu olaydan dolayı üzüntülüyüz ve endişeliyiz. Benzer olayların tekrarlanmaması ve benzer saldırıların önlenmesi için tedbirlerin alınması şarttır. Danimarka makamlarının gerekli duyarlılığı ve saygıyı göstereceklerini umuyoruz.”

Anka Haber Ajansı

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