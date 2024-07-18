Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda Görevden Alma Ve Yeni Atamalar Yapıldı.

Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda Görevden Alma Ve Yeni Atamalar Yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda Bakan Yardımcıları Vedad Gürgen ve Refik Tuzcuoğlu görevden alındı, yerlerine ise Ömer Bulut ve Burak Demiralp atandı. Tokat Valiliğine İstanbul - Bakırköy Kaymakamı Abdullah Köklü getirildi.

(ANKARA )- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda Bakan Yardımcıları Vedad Gürgen ve Refik Tuzcuoğlu görevden alındı, yerlerine ise Ömer Bulut ve Burak Demiralp atandı. Tokat Valiliğine İstanbul - Bakırköy Kaymakamı Abdullah Köklü getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda Bakan Yardımcıları Vedad Gürgen ve Refik Tuzcuoğlu görevden alındı, yerlerine ise Ömer Bulut ve Burak Demiralp atandı. Ayrıca yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde, Tokat Valiliğine İstanbul - Bakırköy Kaymakamı Abdullah Köklü atandı.

Anka Haber Ajansı

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