Ceyhan Belediye Başkanı Erdem’den Kılıçdaroğlu’na Ziyaret

Ceyhan Belediye Başkanı Erdem’den Kılıçdaroğlu’na Ziyaret

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

TBMM’nin yeni döneminde çalışmaları yerinde gören Başkan Erdem, Başkent'te bir dizi ziyarette bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP Grup Başkanvekilleri Burcu Köksal ve Ali Mahir Başarır’ı ziyaret eden Erdem, Köksal ve Başarır’a başarılar diledi. Başkan Erdem, “Milletvekillerimize yeni dönemlerinde başarılar diliyorum. Hep birlikte daha güçlü, daha özgür bir Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

TBMM Başkanvekilliğine seçilen Gülizar Biçer Karaca’nın yanı sıra CHP Adana Milletvekilleri Müzeyyen Şevkin ve Ayhan Barut’la da görüşen Başkan Erdem, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’la da bir araya geldi.

Başkan Erdem, güzel bir Türkiye için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni döneminde birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Anka Haber Ajansı

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