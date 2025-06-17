Ceyhan Belediye Meclisi'nde, Chp’li Sevil Aydar Yıldız Başkan Vekili Seçildi

(ADANA)- Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde, belediye başkan vekilliğine CHP'nin adayı Sevil Aydar Yıldız seçildi.

İBB'ye yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın görevinden uzaklaştırılmasının ardından Ceyhan Belediye Meclisi, Murat Göğebakan Kültür Merkezi’nde başkan vekilliği seçimi için toplandı. Seçimde Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı Sevil Aydar Yıldız ile Cumhur İttifakı’nın adayı AK Partili Mustafa Kiraz yarıştı. Yapılan üç oylamada ilk iki turda 21 oy alan Sevil Aydar Yıldız, üçüncü ve son turda 20 oyla seçimi kazandı. Mustafa Kiraz ise son turda 11 oy aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mecliste 18 üyesi bulunmasına rağmen, Yıldız 20 oy alarak partisi dışındaki bazı üyelerin de desteğini aldı.

Sevil Aydar Yıldız, seçim sonrası yaptığı konuşmada, “Kıymetli meclis üyelerimiz, bu yola çıktığımızda ‘Derman Kadir’in ekibi’ olarak yola çıktık. O zaman bir belediyemiz yoktu ama birbirimize olan inancımız tamdı. Kadir Başkan hem farklı ideolojilere hem de farklı inançlara sahip bu meclisi bir araya getirmeyi başardı. Biz el ele, tek yumruk olarak Ceyhan sokaklarında gezdik. Ceyhan halkının oylarına talip olduk ve halk iradesini ortaya koyarak Kadir Başkanı seçti. Bugün aynı birliktelikle bu meclis salonundan çıktık. Seçim çok centilmence geçti. Katılım sağlayan, oy kullanan tüm meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Bu süreçte yanımızda olan, destek veren Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve Ceyhan halkına da şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Onun yokluğunda bu görevi layıkıyla sürdüreceğiz"

Yıldız, konuşmasının devamında görev süresince tüm Ceyhan halkına eşit hizmet edeceğini belirterek, “Bize Kadir Başkan’ın öğrettiği gibi, kapıda partimizi bırakacağız ve tüm Ceyhan halkına hizmet edeceğiz. Kimsenin kuşkusu olmasın ki Kadir Başkanımız, bir yıl içinde beş yılda bitmeyecek projeleri tamamladı. Biz de onun yokluğunda bu görevi layıkıyla sürdüreceğiz. Derman belediyeciliği durmaksızın devam ettireceğiz. En kısa zamanda kendisini aramızda göreceğimize yürekten inanıyorum" diye konuştu.

CHP Ceyhan İlçe Başkanı Caner Aydar da seçim sonrası yaptığı açıklamada “Sevil Başkanımız, Kadir Aydar’ın göreve dönene kadarki sürecinde görevini üstlenecek. CHP olarak Ceyhan halkına verdiğimiz sözleri bugüne kadar nasıl gerçekleştirdiysek, bundan sonra da aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Mecliste herhangi bir ayrışma yaşanmadı. Seçim centilmence geçti. Katılan tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Seçimin ardından meclis salonunda “Derman Kadir, Sevil Başkan” sloganları atıldı.

Anka Haber Ajansı