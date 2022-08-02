Ceyhun Kazancı: Torino Henüz Emirhan İçin Serbest Kalma Bedelini Ödemedi

- Kerem Atakan Kesgin ile ilgileniyoruz

OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı, siyah beyazlı ekibin gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Ceyhun Kazancı, altyapıdan yetişen ve ismi son günlerde Torino ile anılan Emirhan İlkhan için İtalyan ekibinin serbest kalma bedelini henüz ödemediğini ifade etti.

KEREM ATAKAN KESGİN İLE İLGİLENİYORUZ

8 numarada görev yapabilecek 2 ismi kadroya katmak istediklerini belirten Kazancı, Sivasspor'un 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin ile ilgilendiklerini söyledi. Kazancı, Sivasspor ve genç oyuncuyla görüşmelerin devam ettiğini de sözlerine ekledi.

N'KOUDOU KALIYOR, KENY TRANSFERİ ASKIYA ALINDI

Siyah-beyazlı ekibin Kamerunlu kanat oyuncusu Kevin N'Koudou'nun yeni sezonda takımda kalacağını belirten Ceyhun Kazancı, bununla birlikte daha önce gündeme gelen Bandırmasporlu Keny'nin transferinin askıya alındığını söyledi.

Kazancı, daha önce ismi Beşiktaş ile anılan Young Boys'un İsviçreli oyuncusu Christian Fassnacht'ın ise gündemde olmadığını belirtti.

SERDAR İLE HENÜZ YENİ SÖZLEŞME İMZALANMADI

Avusturya kampında kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı'nın durumuyla ilgili de konuşan Kazancı, Valerien Ismael'in genç stoperin performansından memnun olmadığını, onun için de şu an takımla birlikte antrenmanlarda yer almadığını belirtti. Kazancı ayrıca, Serdar Saatçı ile henüz yeni sözleşme imzalanmadığını sözlerine ekledi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı