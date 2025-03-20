Chp, 14 Büyükşehir Ve 21 İlde Miting Yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP, 14 büyükşehir belediyesinde ve 21 ilde miting kararı aldı. Yarın akşam 20.30'da gerçekleştirilecek miting için il başkanlarına yazı gönderildi.

(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP, 14 büyükşehir belediyesinde ve 21 ilde miting kararı aldı. Yarın akşam 20.30'da gerçekleştirilecek miting için il başkanlarına yazı gönderildi.

İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP, 14 büyükşehir belediyesinde ve 21 ilde miting çağrısı yaptı. Yarın akşam 20.30'da gerçekleştirilecek miting için il başkanlarına yazı gönderildi. Gönderilen yazıda "21 Mart Cuma günü akşam saat 20.30'da 14 büyükşehir belediyemizde 21 il belediyemizde ve büyükşehir veya il belediyesinin partimizde olmadığı kentlerde imkanları ölçüsünde büyük merkez ilçelerde, il ve ilçelerimizdeki uygun miting alanlarında belediye başkanlarımız ve örgütümüzün birlikte miting yapması kararlaştırılmıştır. Her ilde mitingler tek bir noktada yapılacaktır" denildi.

Anka Haber Ajansı