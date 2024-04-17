Chp, 20-21 Nisan'da "Yerel Yönetimler Çalıştayı" Düzenleyecek

İLEYDA ÖZMEN

CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde seçilen il ve ilçe belediye başkanlarıyla 20-21 Nisan'da "Yerel Yönetimler Çalıştay"ı düzenleyecek.

CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde seçilen, il ve ilçe ve belediye başkanları "Yerel Yönetim Çalıştayı"nda ilk kez bir araya gelecek. Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla düzenlenecek çalıştay, 20-21 Nisan'da genel merkezin 600 kişilik toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Yerel Yönetimler Çalıştayı kapsamında ilk olarak 20 Nisan'da saat 09.00'da CHP Genel Başkanı Özel'in başkanlığında, Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, il başkanları ve belediye başkanlarıyla birlikte Anıtkabir ziyaret edilecek ve Atatürk'ün Mozolesi'ne çelenk bırakılacak.

Çalıştay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşması ile başlayacak. Ardından CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek birer konuşma yapacak. Çalıştay'da belediyeler ve il örgütleri arasında çalışma dinamiklerinin tartışılacak, "Geçmişten Geleceğe CHP Belediyeciliği" ve "Uzmanların Gözünden Yeni Dönem Türkiye Siyaseti ve CHP Belediyeciliği" başlıkları altında değerlendirmeler yapılacak.

CHP Yerel Yönetimler Çalıştayı programı şöyle:

"08:15 CHP Genel Merkez Önünde Buluşma

08:30 CHP Genel Merkezden Anıtkabir'e Hareket

08:45-09:30 Anıtkabir Ziyareti

09:30-09:45 CHP Genel Merkeze Geçiş

09:45-10:00 Parti Önü Aile Fotoğrafı

10:00-10:45 CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Konuşması

10:45-11:05 CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin Konuşması

11:05-11:25 CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Gökan Zeybek'in Konuşması

11:25-11:45 Mola

12:00-13.30 Genel Merkez, belediyeler ve il örgütleri arasında çalışma dinamiklerinin tartışılması

13:30-14.30 Öğle Yemeği

14:30-15.45 Geçmişten Geleceğe CHP Belediyeciliği

15.45-17:00 Uzmanların Gözünden Yeni Dönem Türkiye Siyaseti ve CHP Belediyeciliği

19.00 Akşam Yemeği"

Program 21 Nisan'da saat 10.00'da başlayıp saat 12.00'de Özgür Özel'in kapanış konuşmasıyla sona erecek.

Anka Haber Ajansı