Chp 209 Belediye Başkan Adayını Açıkladı: Antalya Büyükşehir'e Muhittin Böcek Yeniden Aday Gösterildi

Chp 209 Belediye Başkan Adayını Açıkladı: Antalya Büyükşehir'e Muhittin Böcek Yeniden Aday Gösterildi

CHP Parti Meclisi'nde (PM), 8’i büyükşehir, 13 il olmak üzere 209 seçim çevresinde daha adaylar belirlendi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeniden aday gösterilirken; Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cafer Pekdemir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atlıhan Atila, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Azize Çeroğlu

CHP Parti Meclisi'nde (PM), 8’i büyükşehir, 13 il olmak üzere 209 seçim çevresinde daha adaylar belirlendi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeniden aday gösterilirken; Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cafer Pekdemir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atlıhan Atila, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Azize Çeroğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hasan Süha Saral, Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Şükrü Şahar oldu.

CHP Genel Merkezi’nde yapılan PM toplantısının ardından 31 Mart 2024 seçimlerinde 8 büyükşehir ve 13 il belediyesi, Ankara’nın 11 ve İstanbul’un 14 ilçesi olmak üzere 209 seçim çevresinde daha adaylar bu akşam açıklandı. Büyükşehir, il ve ilçe belediye başkan adayları şöyle:

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeniden aday gösterildi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cafer Pekdemir.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atlıhan Atila.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Azize Çeroğlu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hasan Süha Saral.

Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Şükrü Şahar.

Ağrı Belediye Başkan Adayı Erkan Bulut.

Batman Belediye Başkan Adayı Hasan Sünük.

Burdur Belediye Başkan Adayı Ali Orkun Ergcengiz.

Çorum Belediye Başkan Adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu.

Düzce Belediye Başkan Adayı Sedat Çelikel.

Hakkari Belediye Başkan Adayı Cüneyt Özbek.

Isparta Belediye Başkan Adayı Atakan Yazgan.

Karabük Belediye Başkan Adayı Bayram Karadağ.

Kastamonu Belediye Başkan Adayı Hasan Baltacı.

Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Ahmet Önal.

Rize Belediye Başkan Adayı Necati Topaloğlu.

Sivas Belediye Başkan Adayı Tacettin Kepenek.

Tokat Belediye Başkan Adayı Murat Yazıcı.

Anka Haber Ajansı

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