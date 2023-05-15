Chp, 21 Yıl Sonra Kars’tan Milletvekili Çıkardı
CHP, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Kars’ta 21 yıl sonra milletvekili çıkardı. İnan Akgün Alp, CHP Kars 1. sıradan seçilerek milletvekili oldu.
CHP, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Kars’ta 21 yıl sonra milletvekili çıkardı. İnan Akgün Alp, CHP Kars 1. sıradan seçilerek milletvekili oldu.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık yüzde 55’e ulaştığı Kars’ta , CHP 21 yıl sonra milletvekili çıkarmış oldu. İnan Akgün Alp, CHP'nin Kars milletvekili oldu.
Anka Haber Ajansı