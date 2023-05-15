Chp, 21 Yıl Sonra Kars’tan Milletvekili Çıkardı

Chp, 21 Yıl Sonra Kars’tan Milletvekili Çıkardı

CHP, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Kars’ta 21 yıl sonra milletvekili çıkardı. İnan Akgün Alp, CHP Kars 1. sıradan seçilerek milletvekili oldu.

CHP, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Kars’ta 21 yıl sonra milletvekili çıkardı. İnan Akgün Alp, CHP Kars 1. sıradan seçilerek milletvekili oldu.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık yüzde 55’e ulaştığı Kars’ta , CHP 21 yıl sonra milletvekili çıkarmış oldu. İnan Akgün Alp, CHP'nin Kars milletvekili oldu.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Chp'li Elvan Işık Gezmiş, Giresun’un İlk Kadın Milletvekili Oldu
Chp'li Elvan Işık Gezmiş, Giresun’un İlk Kadın Milletvekili Oldu
Engin Özkoç: “Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Tura Kaldı. Mücadelemiz Devam Ediyor”
Engin Özkoç: “Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Tura Kaldı. Mücadelemiz Devam Ediyor”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı Seçiminin İlk Turda Bitip Bitmediğini Henüz Bilmiyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı Seçiminin İlk Turda Bitip Bitmediğini Henüz Bilmiyoruz"
Gültekin Uysal: “Her Bir Vatandaşımızın Sandığa Giren Oyuna Sonuna Kadar Sahip Çıkacağız”
Gültekin Uysal: “Her Bir Vatandaşımızın Sandığa Giren Oyuna Sonuna Kadar Sahip Çıkacağız”
Diyarbakır'da Ysk Önünde Sandık Görevlileri Oy Torbalarıyla Uzun Kuyruk Oluşturdu
Diyarbakır'da Ysk Önünde Sandık Görevlileri Oy Torbalarıyla Uzun Kuyruk Oluşturdu
Ali Babacan: “Sandıkları Terk Etmeyin, Beraber Büyük Bir Demokrasi Hikayesi Yazıyoruz”
Ali Babacan: “Sandıkları Terk Etmeyin, Beraber Büyük Bir Demokrasi Hikayesi Yazıyoruz”
Davutoğlu: "tüm Kardeşlerime Sesleniyorum, Sandığımıza Sahip Çıkın, Kazanacağız”
Davutoğlu: "tüm Kardeşlerime Sesleniyorum, Sandığımıza Sahip Çıkın, Kazanacağız”