Chp, 250 Eğitimcinin Katılımıyla Hafta Sonu “Eğitim Zirvesi” Düzenleyecek

CHP, 19-20 Ekim’de ilk günü Hasanoğlan’da olmak üzere akademisyenler, eğitim uzmanları, eğitim sendikaları ve sivil toplum kuruluşlarından 250 eğitimcinin katılımıyla “Eğitim Zirvesi” düzenleyecek. Programa CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılacak.

(ANKARA) - CHP, 19-20 Ekim’de ilk günü Hasanoğlan’da olmak üzere akademisyenler, eğitim uzmanları, eğitim sendikaları ve sivil toplum kuruluşlarından 250 eğitimcinin katılımıyla “Eğitim Zirvesi” düzenleyecek. Programa CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılacak.

CHP Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş koordinasyonunda Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bulunan Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü’nde “Eğitim Zirvesi” gerçekleştirilecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da katılacağı Eğitim Zirvesi’nde Cumhuriyet Halk Partisi’nin 81 il eğitim sekreterleri de yer alacak.

“Eğitim Zirvesi, 250 kişinin katılımıyla gerçekleşecek”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, 19-20 Ekim günlerinde yapılacak Eğitim Zirvesi ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Cumhuriyet Halk Partisi Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı olarak, 19- 20 Ekim 2024’te Eğitim Zirvesi düzenleyeceğiz. Eğitim Zirvemiz; akademisyenler, eğitim uzmanları, eğitim sendikaları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile yaklaşık 250 kişi ile gerçekleştirilecektir.”

Program, 19 Ekim 2024 Cumartesi günü Hasanoğlan’da kurulacak çadırlarda saat 10.00’da başlayacak ve saat 20.00’ye kadar sürecek. 20 Ekim 2024 Pazar günü ise CHP Genel Merkezi’nde çalışma grupları sunumlarını gerçekleştirecek. Eğitim Zirvesi’nde CHP’nin eğitim çalışmalarının aktarımı ve değerlendirilmesi, yeni hedeflerin katılımcılarla birlikte belirlenmesi amaçlanıyor. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı müdürlüklerinden yola çıkılarak geliştirilen çalışma grupları kendi oturumlarını gerçekleştirecek. Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü’nün tarihi önemiyle birlikte seçilen etkinlik alanında; köy enstitüsü menülerinden yola çıkarak hazırlanan öğle ve akşam yemekleri yenecek, köy enstitüsü belgesel filmi gösterilecek ve mandolin dinletisi yapılacak.

Anka Haber Ajansı