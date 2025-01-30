Chp 31 Ocak-2 Şubat Tarihlerinde İzmir’de Engellilik Çalıştayı Düzenliyor

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, 31 Ocak-2 Şubat tarihlerinde, Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlığında, İzmir’de, “Bağımsız Yaşam Hakkı” sloganıyla engellilik çalıştayı düzenleyeceklerini açıkladı.

CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, İzmir’de düzenlenecek engellilik çalıştayı hakkında yazılı basın açıklaması yaptı. Nazlıaka, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel başkanlığında, 31 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında ‘Bağımsız Yaşam Hakkı’ sloganıyla bir engellilik çalıştayı düzenleyeceğiz. Üç gün sürecek etkinlikte, hak temelli engelli politikaları, sağlığa ve adalete erişebilirlik, kadınların güçlenmesi için engelli politikaları gibi kritik konulara odaklanılacak. Engelli konfederasyonlarının, federasyonlarının, derneklerinin yanı sıra CHP’li yöneticilerinin, 81 ilden gelecek il başkan yardımcılarının, 14 büyükşehir, 21 il ve İzmir’deki 29 ilçe belediye yöneticilerinin ve alanında uzman konuşmacıların bir araya geleceğini etkinliğimizin sloganı, ‘Bağımsız Yaşam Hakkı.’ Engelli birey yoktur, engellenen birey vardır. Bu nedenle çalıştayımızda ‘engelli’ kelimesinin yerine, ‘engellilik’ ifadesini kullandık.

"Dünyadaki ve Türkiye’deki en iyi engellilik projeleri hakkında sunumlar yapılacak”

Etkinliğimizin ilk günü olan 31 Ocak'ta, CHP’li belediyelerin yöneticilerinin katılımıyla grup çalışmaları gerçekleştirilecek. Dünyadaki ve Türkiye’deki en iyi engellilik projeleri hakkında sunumlar yapılacak. Ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay’ın kolaylaştırıcılığını üstlendiği oturumda; İPA Başkanvekili Av. Turan Hancerli, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Platformu’ndan Gülbanu Altunok Dertli, Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hatice Şahin ve İzmir Barosu’ndan Av. Müjgan Bilgen Özen görüşlerini paylaşacak. Panelistler; hak temelli engelli politikaları, sağlığa ve adalete erişebilirlik, kadının güçlenmesi için engelli politikaları gibi kritik başlıklar altında konuşma yapacaklar.

"Açış konuşmasını Özgür Özel yapacak”

1 Şubat 2025 tarihinde, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in açılış konuşmasını yapacağı çalıştayımız, on ayrı masada gerçekleşecek. Sorunun paydaşları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve 81 ilde Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılarının katılacağı çalıştayda, tartışmalar ve görüş alışverişleri tüm gün sürecek. Çalıştayın sonuç bildirgesini 2 Şubat 2025 tarihinde, saat 11:00’de İzmir İl Başkanlığı’mızda düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuna duyuracağız.”

Anka Haber Ajansı