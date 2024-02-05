Chp, 6 Şubat Depremleri’nin Yıl Dönümünde 81 İlde Anma Töreni Düzenleyecek

Chp, 6 Şubat Depremleri’nin Yıl Dönümünde 81 İlde Anma Töreni Düzenleyecek

CHP, 81 ildeki il ve ilçe başkanlıklarıyla 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde anma töreni düzenleyecek.

CHP, 81 ildeki il ve ilçe başkanlıklarıyla 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde anma töreni düzenleyecek.

CHP, 81 ildeki il ve ilçe başkanlıklarıyla 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde anma töreni düzenleyecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatı üzerine Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin tarafından partinin tüm il ve ilçe başkanlarına yazı gönderildi. Bu kapsamda 6 Şubat 2024 günü, ilk depremin meydana geldiği saat olan 04.17’de, tüm il ve ilçe başkanlıkları açık olacak ve depremde hayatını kaybeden vatandaşları anmak için 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Anka Haber Ajansı

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