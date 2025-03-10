Chp 7. Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Kuzeni Hüseyin Karabulut Hayatını Kaybetti

Chp 7. Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Kuzeni Hüseyin Karabulut Hayatını Kaybetti

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Tunceli’de yaşayan ve rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören kuzeni Hüseyin Karabulut (84) hayatını kaybetti.

(ANKARA) - CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Tunceli’de yaşayan ve rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören kuzeni Hüseyin Karabulut (84) hayatını kaybetti.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Tunceli’de yaşayan ve bir süredir hastanede tedavi gören amcasının oğlu Hüseyin Karabulut (84) hayatını kaybetti. Karabulut'un yarın cemevinde düzenlenecek törenin ardından merkeze bağlı Atlantı köyünde toprağa verileceği öğrenildi. Törene Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılması bekleniyor.

Anka Haber Ajansı

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