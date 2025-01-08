Chp, '9. Yargı Paketi'nin 11 Maddesinin Yürürlüğünün Durdurulması Ve İptali İstemiyle Aym'ye Başvurdu

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak nitelendirilen 7531 sayılı "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 11 maddesinin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Günaydın, "Toplumun ve kamu yararının ilkesinin korunması bizim için asıl önceliklidir. CHP, anayasal düzeni korumaya, hukuku savunmaya devam edecektir" dedi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak nitelendirilen 7531 sayılı "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 11 maddesinin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Günaydın, "Toplumun ve kamu yararının ilkesinin korunması bizim için asıl önceliklidir. CHP, anayasal düzeni korumaya, hukuku savunmaya devam edecektir" dedi.

CHP'li Günaydın, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak nitelendirilen 7531 sayılı "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u, bazı maddelerinin Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Gökhan Günaydın, Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Antalya Milletvekili Aliye Coşar ile Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu birlikte Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvurunun ardından açıklama yaptı. Gökhan Günaydın, şöyle konuştu:

"TBMM’de Cumhur İttifakı çoğunluğu Anayasa’ya aykırı kanunlar çıkartmaya devam ettikçe, biz de anayasal düzeni korumak amacıyla Anayasa Mahkemesi'ne konuyu taşımaya devam edeceğiz. Bugün Meclis'te beraber görev yaptığımız hukukçu milletvekillerimizden bir kısmıyla buradayız. 9. Yargı Paketi, Cumhur İttifakı çoğunluğu tarafından komisyona getirildi ve ardından Genel Kurul'a indirildi. Burada hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem de bizimle beraber davranan muhalefet partilerinin, milletvekillerinin, grup başkanvekillerinin etkili çalışmalarıyla, kamuoyunun da yakından tanıdığı bazı hükümler kanun kapsamından öncelikle ve tamamen çıkartıldı.

"Bazı düzenlemeler etkili muhalefetle çıkarılmıştı"

Burayı bir hatırlatmak istiyorum. Örneğin kadının soyadı düzenlemesi son derece yanlış bir düzenlemeydi, o kapsamdan çıkartıldı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun şirketlere kayyum atama yetkisi yine kanun kapsamından çıkartıldı ve kamulaştırmalarda maliklere düşük bedel ödenmesine yönelik düzenleme de yine etkili muhalefetin çabasıyla, çalışmasıyla kanun kapsamından çıkartıldı. Buralarda ortaya konulan anlaşmadan sonra yine Genel Kurul'da aleyhte oy kullanmamıza rağmen, Anayasa'ya aykırılığını ifade etmemize rağmen bazı düzenlemeler Cumhur İttifakı'nın yeterli oyu sağlaması nedeniyle Genel Kurul'dan geçti, Resmi Gazete'de yayınlandı ve kanunlaştı. Biz süresi içinde bunların öncelikle yürütmesinin durdurulması ve her halükarda iptali istemiyle dilekçemizi Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na sunmuş bulunuyoruz."

11 maddenin iptali istendi...

Günaydın, AYM'ye yapılan başvuruda iptali istenen düzenlemeler hakkında özetle şu bilgiyi paylaştı:

"Elektronik ortamda yapılan açık artırmalarda mülkiyet hakkının aksine esas alınan sürenin Adalet Bakanlığı'nca belirlenmesi.

Adli yardım ödeneğinin iki nolu barolara üye sayısına oranla fazla miktarda pay ayrılarak verilmesi.

Hukuk mesleğine giriş ve idari yargı ön sınavlarının kapsamını hukuki belirlilik ilkesinin aksine yönetmelikle belirleme çabası.

Adalet müfettişlerine kanuni ölçüt öngörülmeksizin ve özel hayata saygı ilkesinin aksine hal ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadığını hakim ve savcılar bakımından araştırma görevinin verilmesi.

Adalet müfettişlerinin görevleri ile çalışma usul ve esaslarının Adalet Bakanlığı'nca belirlenmesi.

Yine Adalet müfettişlerine her türlü bilgi ve belgeyi toplama yetkisinin verilmesi ki bu açıkça kişisel verilerin korunması hakkına aykırıdır.

Özel hayata saygı gösterilmesini isteme hakkı ile etkili başvuru hakkının aksine, baba olduğunu iddia eden kişi, kocanın alt soyu, anası veya babasının soy bağının reddi davası açabilmesinin hukuka aykırı olarak şarta bağlanması.

Hakaret suçunun biçimlerinin bir kısmının ön ödeme kapsamına alınıp kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hakaret suçunun uzlaştırılmaya tabi tutularak ikili bir yapı oluşturulması.

Lehe kanunun geçmişe yürümesi ilkesinin aksine, 14 Kasım 2024 tarihi itibarıyla soruşturma veya kovuşturma evresinde bulunan dosyaların ön ödeme yerine uzlaştırma hükümlerine göre sonuçlandırılması.

Yine Devlet İhale Kanunu'nun kapsamından, vakıf kültür varlıklarının restorasyon ve onarım karşılığı kiralama işleminin çıkartılması ki bu yeni usulsüzlüklere neden olacaktır.

Ve nihayet devletin ormanları koruma yükümlülüğünün aksine, 18 Nisan 2024 tarihinden önce ormanlarda adli hizmet tesisleri ile ceza infaz kurumlarının ve bunlarla ilgili her türlü yer ve binanın bulunması veya yapılması amacıyla verilen ön izinlerin kesin izinlere dönüştürülmesi."

"CHP anayasal düzeni korumaya devam edecektir"

Günaydın, "Dolayısıyla biz burada 11 madde altında neden hangi Anayasa maddesine aykırılığı nedeniyle, hangi düzenlemenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğumuz ifade ettik. Bunların hiçbir yerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da herhangi birimizin öz yararı ve çıkarı söz konusu değildir. Toplumun ve kamu yararının ilkesinin korunması bizim için asıl önceliklidir. Cumhuriyet Halk Partisi anayasal düzeni korumaya, hukuku savunmaya devam edecektir" diye konuştu.

Anka Haber Ajansı