Chp Abd Temsilcisi Özcan: İlk Gün 19 Bin 690 Oy Kullanıldı

Chp Abd Temsilcisi Özcan: İlk Gün 19 Bin 690 Oy Kullanıldı

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, ABD’de Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylaması için ilk gün kullanılan oylara ilişkin rakamları açıkladı. Özcan, “İlk gün ABD’de katılım çok çok iyiydi. Dün 19 bin 690 oy kullanıldı. Oy kullanmak için 4 gün daha var. Hatırlarsanız ilk turda yaklaşık 51 bin 640 geçerli oy kullanılmıştı. Bu rakamı mutlaka aşacağız. Desteklerinizi bekliyorum” dedi.

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, ABD’de Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylaması için ilk gün kullanılan oylara ilişkin rakamları açıkladı. Özcan, “İlk gün ABD’de katılım çok çok iyiydi. Dün 19 bin 690 oy kullanıldı. Oy kullanmak için 4 gün daha var. Hatırlarsanız ilk turda yaklaşık 51 bin 640 geçerli oy kullanılmıştı. Bu rakamı mutlaka aşacağız. Desteklerinizi bekliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmenlerin oy kullanma işlemi dün başladı. CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, ABD’de ilk gün kullanılan oylarla ilgili rakamları açıkladı. Özcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Değerli dostlar, ilk gün ABD’de katılım çok çok iyiydi. Dün 19 bin 690 oy kullanıldı. Oy kullanmak için 4 gün daha var. Hatırlarsanız ilk turda yaklaşık 51 bin 640 geçerli oy kullanılmıştı. Bu rakamı mutlaka aşacağız. Desteklerinizi bekliyorum. 8 bin 368 New York, 1454 Boston, 1419 Miami, 2 bin 260 DC, 1716 Houston, 1844 Chicago, 2 bin 629 Los Angeles” açıklamasını yaptı.

Anka Haber Ajansı

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