Chp Açıkladı: Avustralya’da Kullanılmamış Oy Pusulasında Akp’ye Evet Mührü Basıldığı Ortaya Çıktı

Avustralya’nın Sidney kentinde bugün 26 No’lu sandıkta, milletvekili seçimi için henüz kullanılmamış oy pusulasında AKP’ye evet mührü basıldığı ortaya çıktı. Bu durum tutanak altına alınırken, CHP; Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu’na suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.