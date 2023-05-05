Chp Açıkladı: Avustralya’da Kullanılmamış Oy Pusulasında Akp’ye Evet Mührü Basıldığı Ortaya Çıktı

Chp Açıkladı: Avustralya’da Kullanılmamış Oy Pusulasında Akp’ye Evet Mührü Basıldığı Ortaya Çıktı

Avustralya’nın Sidney kentinde bugün 26 No’lu sandıkta, milletvekili seçimi için henüz kullanılmamış oy pusulasında AKP’ye evet mührü basıldığı ortaya çıktı. Bu durum tutanak altına alınırken, CHP; Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu’na suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Avustralya’nın Sidney kentinde bugün 26 No’lu sandıkta, milletvekili seçimi için henüz kullanılmamış oy pusulasında AKP’ye evet mührü basıldığı ortaya çıktı. Bu durum tutanak altına alınırken, CHP; Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu’na suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Avustralya’nın Sidney kentinde bugün 26 No’lu sandıkta, komisyondan teslim alınan milletvekili seçimi oy pusulasında AKP’ye evet mührü basılmış olduğu ortaya çıktı.

CHP sandık görevlilerinin itirazı üzerine durum tutanak altına alındı. CHP, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu’na suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Konuyla ilgili açıklama CHP’nin Yurt Dışı biriminin Twitter hesabından bugün yapıldı.

Anka Haber Ajansı

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